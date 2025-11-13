No cabe duda que el FC Midtjylland se ha transformado en estos últimos años como un destino ideal para dar los primeros pasos en el fútbol europeo. Así lo entendió Darío Osorio, quien partió a Dinamarca para ser parte del cuadro de la ciudad Herning.

El ex Universidad de Chile ha sabido destacar en estas últimas temporadas, razón por la cual el club danés ha decidido seguir apostando por talento joven chileno para poder desarrollar en las divisiones inferiores.

Así fue como en esta jornada se ratificó un inesperado fichaje de un desconocido jugador chileno, quien hace rato que viene destacando en el fútbol formativo de Suecia.

El jugador chileno que el Midtjylland decidió fichar

Hablamos del Nathaniel Pérez Torres, jugador de 16 años con raíces chilenas, suecas y mexicanas, quien firmó su primer contrato profesional con el Midtjylland tras destacar en las divisiones inferiores del Malmo de Suecia.

“Estoy muy emocionado. Me he sentido como en casa desde el primer momento. Además, los planes para mi futuro son muy prometedores. Llego a un gran club”, afirmó Pérez en su presentación oficial.

Además, el jugador con raíces chilenas aseguró que “ahora estoy contento con esto, y mi objetivo es hacer mi debut profesional aquí en el club y ojalá a una edad temprana. Tengo muchas ganas de empezar aquí, con una mezcla de nerviosismo y emoción, pero sé que será divertido y enriquecedor. Estoy agradecido por la oportunidad”.

Cabe destacar que Nathaniel Pérez hasta ahora ha decidido jugar por las selecciones menores de Suecia, aunque todavía es elegible para jugar en nuestra selección chilena, ya que todavía no juega ningún partido en el combinado adulto sueco.