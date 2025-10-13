Una de las grandes promesas del fútbol chileno es el delantero Darío Osorio, quien el 31 de agosto de 2023 fue fichado por Midtjylland de Dinamarca, para relanzar su carrera en Europa.

La idea en un comienzo era que el puntero formado en Universidad de Chile tuviera un pequeño paso por el fútbol danés, para así ir acostumbrándose de a poco al Viejo Continente.

Sin embargo, el seleccionado nacional lleva más de dos años en Dinamarca y todavía se ve muy lejana una salida a una liga más potente, situación que salió a aclarar el propio Midtjylland.

Midtjylland explica el motivo por el que no vende jugadores

El cuadro danés se ha caracterizado por comprar futbolistas jóvenes y luego venderlos más caros, se pensaba que eso iba a pasar con Darío Osorio, algo que aún no ocurre.

El propio Midtjylland esclareció su situación actual y mediante un comunicado dio a conocer su nueva forma de negocios.

“Durante el último mercado, el FC Midtjylland priorizó la retención de jugadores clave y el fortalecimiento de la plantilla, mientras que el negocio comercial del club continúa su desarrollo positivo. En la temporada 2024-25, el FC Midtjylland obtuvo un beneficio, antes de amortizaciones, de 61 millones de coronas danesas (nueve mil millones de pesos chilenos), en comparación con los 35 millones del ejercicio anterior”, publicó el equipo de Osorio.

Darío Osorio lleva cinco goles en la temporada. (Photo by Euan Cherry/Getty Images)

Luego, esclarecieron la verdadera razón por la que no venden a Darío Osorio y sus otra estrellas: “el club, entre otras cosas, rechazó importantes ofertas de fichajes para mantener la continuidad de la plantilla y asegurar que las ambiciones deportivas se sigan cumpliendo y, a largo plazo, se eleven al siguiente nivel“.

“Hemos tomado decisiones claras y así brindar al equipo las mejores condiciones para triunfar tanto en la Superliga como en Europa. Esto significa que, a corto plazo, estamos posponiendo los ingresos del mercado de fichajes, pero al mismo tiempo somos más fuertes que nunca en términos de valor futuro, tanto deportivo como financiero”, cerró el escrito.

Darío Osorio muestra buenos números en el arranque de la temporada 2025-2026, porque suma cinco goles y cinco asistencias en las 14 partidos que jugó.