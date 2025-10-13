Cuentan el secreto mejor guardado de Gabriel Suazo y explican su momento en Sevilla: “Es como Colo Colo”

El nuevo líder de la selección chilena es el lateral izquierdo Gabriel Suazo, quien ya se afianza como el nuevo capitán de cara al proceso para el Mundial de 2030.

El zurdó portó la jineta en el cierre de las nefastas Eliminatorias pasadas y también la llevó el pasado viernes, en la victoria por 2-1 ante Perú en La Florida.

No sólo en Chile es líder Suazo, también en España, porque pese a que llegó recién esta temporada a Sevilla ya fue escogido como capitán y portó el brazalete en el tramo final del partido ante Villarreal.

Papá de Gabriel Suazo habla del liderazgo innato de su hijo

La prensa andaluza está muy contenta con el nivel que está mostrando Gabriel Suazo en Sevilla, es por ello que en Estadio Deportivo destacan las palabras Roberto Suazo en diálogo con As, quien dio detalles del formado en Colo Colo.

El papá de Gabi Suazo expresó que el seleccionado nacional siempre ha sido un líder, algo que ya demuestra en el cuadro de Nervión.

“Mi hijo ha sido un líder desde niño. No se impone. Él, sólo con su forma de ser, llega al grupo. Con su energía positiva demuestra su liderazgo, que lo lleva innato desde que nació, desde niño, cuando estaba en las cadetes de Colo Colo”, explicó un orgulloso Roberto Suazo.

Gabriel Suazo es el nuevo capitán de la selección chilena. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Luego, declaró que el carrilero está muy contento en Sevilla y explicó que la hinchada se parece mucho a la que tiene el Cacique, club de sus amores.

“Él está muy contento. Lo recibieron muy bien, el grupo humano es espectacular, el profe (Almeyda) es excelente y la hinchada muy pasional, como lo es Chile, como lo es Colo Colo. De alguna u otra manera a un jugador de fútbol eso le llama la atención”, agregó.

Gabriel Suazo ya se unió a los entrenamientos de Sevilla, que este sábado tiene un partido clave ante Real Mallorca en La Liga de España.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Real Mallorca por La Liga de España?

El partido entre Sevilla y Real Mallorca por La Liga de España se jugará este sábado 18 de octubre, a partir de las 09:00 horas de Chile, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.