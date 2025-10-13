Es tendencia:
Hizo un golazo gracias a un taquito de Alexis Sánchez en Sevilla y alucina con el chileno: “Es increíble”

El delantero chileno sigue recibiendo elogios de sus compañeros gracias a su arranque de temporada en La Liga de España.

Por Carlos Silva Rojas

Alexis Sánchez celebrando su gol a Barcelona.
Alexis Sánchez celebrando su gol a Barcelona.

Un renacer espectacular está teniendo Alexis Sánchez con la camiseta de Sevilla, porque dejó atrás su terrible temporada pasada con Udinese y es importante en La Liga de España.

El delantero chileno llegó sobre el filo del cierre de libro de pases al cuadro de Nervión, que en la campaña pasada se salvó del descenso en la última fecha, y está siendo más que importante.

Alexis lleva dos goles y una asistencia con Sevilla, pero eso no es todo, su experiencia le genera que sea uno de los líderes del plantel que dirige Matías Almeyda y de a poco empieza a ganarse el rótulo de ídolo por parte de los hinchas andaluces.

Peque pone en un altar a Alexis Sánchez

Una de los jugadores prometedores de Sevilla es Gerard Fernández Castellano, más conocido como Peque, quien le dio una entrevista a Diario de Sevilla y alabó a Alexis Sánchez.

El joven atacante de 23 años le marcó un golazo a Elche en el empate 2-2, donde la asistencia se la dio el ex Colo Colo con un brillante taco. El ariete no duda en llenar de elogios al tocopillano.

Es increíble. Está por todo y por todos. Está rindiendo de una forma espectacular y esperemos que siga así. Juega en una posición parecida a la mía y siempre intenta darme algún consejo y ver en lo que puedo mejorar. Está muy bien. Y César (Azpilicueta) está también ayudando un montón”, señaló.

Luego, Peque analizó la importancia que están teniendo Sánchez y Azpilicueta en el camarín sevillano.

Alexis Sánchez junto a César Azpilicueta en la práctica de Sevilla. Foto: Sevilla

Alexis Sánchez junto a César Azpilicueta en la práctica de Sevilla. Foto: Sevilla

“Están siendo muy importantes, tanto en el campo, que ya se les ve porque están rindiendo de una forma espectacular, como en el día a día. Se nota que tienen esa experiencia, nos ayudan a los jóvenes tanto en la forma de exigirnos entrenando, que no podemos dar una pelota por perdida; también jugando, porque a veces hay que darle calma al juego… Muchas cosas que nos están viniendo muy bien y estamos muy contentos con ellos, la verdad”, replicó.

Por último, Peque habló de la lucha por la titularidad que vive con Alexis Sánchez, explicando que se toma esa disputa con calma.

“No es por Alexis, es en general. Yo quiero jugar, puedo seguir de extremo, puedo salir al medio. No es por un jugador en particular. Cualquier jugador quiere estar en el campo. Ahora me toca salir del banquillo y también estoy con ganas de ayudar al equipo”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Real Mallorca por La Liga de España?

El partido entre Sevilla y Real Mallorca por La Liga de España se jugará este sábado 18 de octubre, a partir de las 09:00 horas de Chile, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

