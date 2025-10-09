La alegría sigue desbordante en Nervión, luego de la aplastante victoria de Sevilla por 4-1 ante FC Barcelona en La Liga de España.

El cuadro andaluz todavía festeja la goleada ante los catalanes, porque no vencían al cuadro blaugrana hace 10 años y ahora lo hicieron con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como protagonistas.

En Sevilla siguen contento, pero trabajan día a día, aunque con calma porque este fin de semana no hay jornada en el certamen español, debido a la fecha FIFA que ya está en pleno desarrollo.

ver también Figura del Sevilla se deshace en elogios para Alexis Sánchez: “De otra pasta”

Alexis Sánchez encabeza el entrenamiento de Sevilla

Sevilla se alista para el partido del próximo sábado 18 de octubre ante Real Mallorca y el encargado de dar las primeras instrucciones en el entrenamiento de este jueves no fue el DT Matías Almeyda, sino que el chileno Alexis Sánchez.

En un video difundido por Diario de Sevilla se ve como el Niño Maravilla inició con los trabajos, ya que instó a sus compañeros a realizar un rondo (tontito en jerga futbolística chilena), donde él iba dando las instrucciones.

Alexis Sánchez en el entrenamiento de Sevilla. Foto: Sevilla

Publicidad

Publicidad

“Alexis ‘organiza’ el entrenamiento del Sevilla: del rondo inicial a vacilar de “experiencia”“, tituló el citado medio para mostrar las imágenes del formado en Cobreloa como todo un líder.

Luego, en el medio andaluz indicaron que “Alexis Sánchez continúa ganándose un hueco en el Sevilla Fútbol Club. El chileno, avalado por Matías Almeyda, es uno de los líderes de un vestuario que no cesa de mostrar su unidad a diario”.

Alexis Sánchez vive un lindo momento en Sevilla, donde ya lleva dos goles y una asistencia en el arranque de la temporada.

Publicidad

Publicidad