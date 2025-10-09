Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
España

¿Nuevo DT? Alexis Sánchez muestra sus dotes de entrenador y encabeza la práctica de Sevilla

El delantero el cuadro andaluz se muestra feliz en el equipo español y este jueves empezó con los trabajos junto a sus compañeros.

Por Carlos Silva Rojas

Alexis Sánchez es un líder en Sevilla.
© SevillaAlexis Sánchez es un líder en Sevilla.

La alegría sigue desbordante en Nervión, luego de la aplastante victoria de Sevilla por 4-1 ante FC Barcelona en La Liga de España.

El cuadro andaluz todavía festeja la goleada ante los catalanes, porque no vencían al cuadro blaugrana hace 10 años y ahora lo hicieron con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como protagonistas.

En Sevilla siguen contento, pero trabajan día a día, aunque con calma porque este fin de semana no hay jornada en el certamen español, debido a la fecha FIFA que ya está en pleno desarrollo.

Figura del Sevilla se deshace en elogios para Alexis Sánchez: “De otra pasta”

ver también

Figura del Sevilla se deshace en elogios para Alexis Sánchez: “De otra pasta”

Alexis Sánchez encabeza el entrenamiento de Sevilla

Sevilla se alista para el partido del próximo sábado 18 de octubre ante Real Mallorca y el encargado de dar las primeras instrucciones en el entrenamiento de este jueves no fue el DT Matías Almeyda, sino que el chileno Alexis Sánchez.

En un video difundido por Diario de Sevilla se ve como el Niño Maravilla inició con los trabajos, ya que instó a sus compañeros a realizar un rondo (tontito en jerga futbolística chilena), donde él iba dando las instrucciones.

Alexis Sánchez en el entrenamiento de Sevilla. Foto: Sevilla

Alexis Sánchez en el entrenamiento de Sevilla. Foto: Sevilla

Publicidad

Alexis ‘organiza’ el entrenamiento del Sevilla: del rondo inicial a vacilar de “experiencia”“, tituló el citado medio para mostrar las imágenes del formado en Cobreloa como todo un líder.

Luego, en el medio andaluz indicaron que “Alexis Sánchez continúa ganándose un hueco en el Sevilla Fútbol Club. El chileno, avalado por Matías Almeyda, es uno de los líderes de un vestuario que no cesa de mostrar su unidad a diario”.

Alexis Sánchez vive un lindo momento en Sevilla, donde ya lleva dos goles y una asistencia en el arranque de la temporada.

Publicidad
En Sevilla están locos con el liderazgo de Alexis Sánchez: revelan la arenga de AS10 para golear al Barcelona

ver también

En Sevilla están locos con el liderazgo de Alexis Sánchez: revelan la arenga de AS10 para golear al Barcelona

Lee también
Sepultó a Chile en el Sub 20 y ahora lo quiere el Sevilla de Alexis
Internacional

Sepultó a Chile en el Sub 20 y ahora lo quiere el Sevilla de Alexis

¿Pudo ser ídolo? Sevilla tuvo en la mira a Alexis en el pasado
Alexis Sánchez

¿Pudo ser ídolo? Sevilla tuvo en la mira a Alexis en el pasado

Figura del Sevilla se desarma en elogios para Alexis Sánchez
Alexis Sánchez

Figura del Sevilla se desarma en elogios para Alexis Sánchez

Es oficial: Colo Colo tiene rival en cuartos de Libertadores Femenina
Femenino

Es oficial: Colo Colo tiene rival en cuartos de Libertadores Femenina

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo