Alexis Sánchez fue una de las grandes sorpresas del último mercado de fichaje, donde el tocopillano selló su regreso a La Liga de la mano del Sevilla, lo cual no estuvo exento de críticas quienes apuntaban a la edad del goleador chileno.

A pesar de estas críticas, el “niño maravilla” ha demostrado estar a la altura, sumando 2 goles en 4 partidos, además de 1 asistencia y destacando por su rendimiento en cancha. Ante esto, un compañero del cuadro de Andaluz se refirió a lo que se ha significado la llegada del jugador al equipo.

En conversación con Solo el Sevilla de Sevilla FC+, el defensa del equipo, José Ángel Carmona, se refirió a la llegada de Sánchez y las críticas que enfrentó en su llegada. “Nunca pienso que un jugador así venga a perder el tiempo porque esos jugadores están hechos de otra pasta. Pero me ha sorprendido que es muy humilde y muy llano. Te sientas a hablar con él y te ríes mucho”.

El chileno lleva 2 goles en su llegada al equipo español/Getty Images)

José Ángel Carmina analiza el presente del Sevilla

En la misma línea, el jugador se refirió al gran triunfo contra Barcelona, donde ganaron por 4 tantos a 1. “Tenemos resaca de felicidad por el partido que conseguimos ganar, que era muy necesario para nosotros y para la afición. Pero el fútbol pasa muy rápido. Es verdad que hay parón y se hará más largo, pero el míster ya sabemos cómo es y está ya preparando el próximo partido”.

José Ángel Carmona es canterano del Sevilla /Getty Images)

Añadiendo que valora lo que está haciendo la hinchada para animar a los jugadores, tras pasar por complejos momentos el 2024, comentando que siente el apoyo y que las personas se sienten identificada con lo que ven en cancha.

“El Sevilla siempre ha tenido garra, un equipo pesado y nadie quería venir a jugar aquí por lo difícil que era llevarse un punto. Con las ideas del míster y con los jugadores que tenemos, la gente se siente identificada porque vamos a por todas y eso a la gente le engancha”.