El Sevilla hizo la gracia y con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como figuras, rompieron una racha de diez años, derrotando al Barcelona por la fecha 8 de La Liga en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Y fue goleada 4-1 con el delantero chileno anotando el primer gol de penal.

Tras la gran jornada épica, el cuadro andaluz compartió en video la arenga del entrenador Matías Almeyda en la previa del duelo. El entrenador aleonó a su plantel ante la atenta mirada de Alexis, quien quedó justo de frente en el plano de la cámara.

“Piensen que somos elegidos de estar en este momento acá. Entonces, ustedes tienen que disfrutar el partido, pero con convicciones. Hay datos de que este equipo no gana acá hace diez años…“, sostuvo Almeyda.

ver también Terminó de ganarse al Sevilla: revuelo blanquirrojo con Alexis Sánchez por festejarle el gol al Barcelona

La motivación de Almeyda al Sevilla y Alexis para golear al Barcelona

Agregó: “¡diez años! Más motivación que esa no pueden tener. ¡Diez años que no se gana acá y ustedes los pueden romper! Entonces lo rompemos para marcar un camino“.

“No es una final, no son partidos decisivos, es orgullo. Y cuando uno juega con orgullo es porque juega con esto (el corazón) y con esto (huevos). Y cuando juegas con esto no hay rivales. Entonces convencidos en lo que quieren hacer ¡Vayan y ganen, carajo!“, sentenció el DT del Sevilla con un grito.

En todo momento se ve a Alexis con la mirada fija en su jefe recibiendo la arenga. ¡Y funcionó! Sánchez puso el 1-0 parcial a los 13′ desde los doce pasos. En los 90’+3 el atacante nacional fue reemplazado bajo una ovación.

Publicidad

Publicidad

ver también “Mejor equivocarme ahora”: el blooper de Alexis que no se vio en TV y que sacó risas en túnel del Sevilla

Así, Alexis llegó a dos goles y una asistencia desde su llegada al Sevilla, con el registro de cinco partidos hasta ahora y un total de 143 minutos de acción. Antes de Barcelona le había anotado al Deportivo Alavés.