Alexis Sánchez brilla con un gol y Gabriel Suazo pone el temple en goleada de Sevilla ante Barcelona

Sevilla sumó su victoria más importante de la temporada de la mano de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. El elenco de los jugadores nacionales se impuso por 4-1 ante FC Barcelona y se ilusiona en la Liga de España.

El cuadro de los chilenos empezó jugando mucho mejor y atacaba con todo a la puerta catalana. Fue así como Isaac Romero se enredó con el defensor Ronald Araujo y tras la intromisión del VAR el árbitro Muñiz Ruiz cobró penal.

La pelota a los 13 minutos la tomó el más experimentado de Sevilla, Alexis Sánchez, quien con un tiro cruzado batió la resistencia del polaco Wojciech Szczęsny e hizo delirar al Sánchez Pizjuán.

Los andaluces jugaban mejor y aquello se iba a trasladar al marcador en los 36′. Gabi Suazo le robó la pelota a Jules Koundé en la mitad de la cancha y se inició el contragolpe para los locales, que definió Romero tras un buen centro-pase de Rubén Vargas.

Cuando se pensaba que el cuadro local se iba a descansar con una buena ventaja vino el descuento de FC Barcelona. Pedri le tiró un pase flotado a Marcus Rashford, que con una volea de zurda puso el descuento en el tiempo agregado.

Segundo tiempo de dientes apretados en Sevilla

La segunda mitad fue distinta a la primera, porque ahora el equipo que jugaba mejor era la visita, ya que buscó con todo llegar al menos a la paridad.

Gabriel Suazo, una vez más, hizo un buen partido y anuló a Ferrán Torres. Alexis se comprometió con el equipo e incluso bajó a marcar casi como un lateral derecho. El delantero chileno corrió como su tuviera 15 años.

La tienda del DT alemán Hansi Flick bien pudo llegar a la paridad en los 76′, mediante un lanzamiento penal, pero el polaco Robert Lewandowski la tiró increíblemente afuera ante la mirada del griego Odisseas Vlachodimos.

Gabriel Suazo jugó un partidazo. Foto: Sevilla

Ya con el tiempo cumplido llegó el tercero del equipo de los chilenos, porque el lateral derecho José Ángel Carmona se escapó por la derecha y a la entrada del área mandó un tiro cruzado para decretar el 3-1.

¿Faltaba más? Claro que sí, porque en los 96 minutos Akor Adams decretó la goleada tras un contragolpe letal.

Sevilla sumó su primera victoria como local en la Liga de España, nada más y nada menos ante FC Barcelona, para llegar a 13 puntos y trepar al cuarto lugar de la tabla de posiciones.

