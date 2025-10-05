“Una vergüenza”: Barcelona se lanza con todo y reclama contra penal de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez sorprende al Barcelona y con su eficacia de los doce pasos, abrió el marcador para el Sevilla en el duelo más importante de la octava fecha de LaLiga.

El Bicampeón de América fue el encargado de definir desde el punto penal y no desentonó. Con certero remate, le cambió el palo a Wojciech Szczęsny. Lo que desató los festejos en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Sin embargo, la anotación del chileno no cayó nada de bien en la parcialidad del Barcelona, que además de sufrir con su celebración, reclamó con todo el inicio de la jugada por el dudoso penal sobre Iaac Romero. “Es un penal que se hablará toda la semana”, lanzaron en la transmisión de “El Chiringuito”.

Pero luego se lanzó con todo el panelista Jota Jordi que representa justamente al Barcelona. “Es una vergüenza este penal. Está liga está adulterada. Que se la regalen al Real Madrid. Se acabó”, criticó duramente.

Por su parte, Cristóbal Soria solo llenó de elogios a Alexis por su llegada al Sevilla. “Nos ha devuelto la alegría y la ilusión. Mira como está calmando a los compañeros y pide el balón. No pierde una, le da soluciones al Sevilla”, recalcó quien fuese gerente deportivo del club.

¿Cuántos goles tiene Alexis Sánchez?

El Bicampeón de América sumó su segundo gol por el Sevilla. Ahora Alexis Sánchez se ubica entre los goleadores del cuadro español en el inicio de LaLiga.

Pero a su vez, el chileno extiende su historial goleador. Con el penal al Barcelona, ahora tiene 221 goles en 795 partidos a nivel de clubes. Dicha cifra crece si se suman las 60 anotaciones con la Roja, y dan un total de 281 alegrías para el delantero nacional.