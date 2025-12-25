Es tendencia:
Premier League

Manchester United vs. Newcastle: A qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO el partido de Premier League

Urracas y Diablos Rojos se enfrentan en un partido clave por la Fecha 18.

Por Franccesca Arnechino

Los diablos rojos van por un triunfo en premier.
Este viernes regresa la acción a la Premier League, en un imperdible enfrentamiento entre el Manchester United y Newcastle, por la Fecha 18 de la temporada.

Las Urracas llegan al encuentro tras dos encuentros consecutivos sin sumar triunfos en la Premier League, pero intentarán extender su dominio reciente frente a los Red Devils, a quienes lograron vencer en sus últimos dos enfrentamientos directos.

Mientras que el conjunto rojo se ubica en la séptima posición de la tabla con 26 puntos, tres por encima de su adversario, aunque afronta el compromiso luego de una dura derrota ante Aston Villa.

¿Dónde Manchester United vs. Newcastle en Premier League?

El enfrentamiento entre Manchester United vs. Newcastle por la fecha 18 de la Premier League se juega este viernes 26 de diciembre a partir de las 17:00 horas de Chile en el histórico Old Trafford.

El duelo será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva a través de la señal de ESPN y Disney+ Premium, por streaming mediante la plataforma, exclusivo para usuarios previamente suscritos a este tipo de plan.

Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
