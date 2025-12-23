La discusión sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos no deja de estar en la palestra, pese a que hay opiniones divididas, ya que muchos apuntan a figuras como Lionel Messi, Diego Maradona o Pelé como el verdadero G.O.A.T. del fútbol.

Sin embargo, también hay quienes respaldan a Cristiano Ronaldo, apoyándose en sus impresionantes números y logros acumulados a lo largo de su carrera. En RedGol hicimos un ejercicio y le preguntamos a cuatro Inteligencias Artificiales por el mejor futbolista de la historia, dándonos un claro ganador con cada respuesta.

El mejor jugador de la historia según la IA

En este ejercicio utilizamos las cuatro ‘IA’ más conocidas del momento, ChatGPT, Meta AI, Grok de ‘X’ y Gemini de Google, siendo esta última la única que no se la jugó con un resultado definitorio.

Si bien el resto de las Inteligencias Artificiales señalaron en un primer momento que la respuesta a esa pregunta dependerá de “la opinión de cada persona”, no obstante, ante la insistencia de nosotros, ChatGPT, Grok y Meta AI eligieron como el mejor de todos los tiempos a Lionel Messi.

Messi es el mejor futbolista según la IA – Getty

Entre los argumentos para elegir a Messi por encima de otros nombres, están los siguientes:

Grok: “Si tuviera que elegir uno que “cumple con el perfil” del mejor futbolista de la historia, diría que Lionel Messi tiene un caso muy sólido. ¿Por qué? Su combinación de talento natural y estadísticas es casi inigualable. Tiene el récord de Balones de Oro (8 hasta ahora), lo que refleja su consistencia a nivel individual. Su capacidad para driblar, asistir y marcar (superó los 700 goles en clubes y más de 100 con Argentina) lo hace un jugador total. Además, el Mundial 2022 fue el broche que muchos decían que le faltaba, liderando a Argentina con goles y asistencias clave”.

Publicidad

Publicidad

ver también El guiño sudamericano de Lamine Yamal que desató comentarios entre los fanáticos del jugador

ChatGPT: “ Si hablamos de quien cumple con el perfil de “mejor futbolista de la historia” según ciertos criterios , como la habilidad técnica, la consistencia a lo largo de los años, la capacidad para influir en los partidos más importantes y su legado global, mi elección sería Lionel Messi”.

“ , como la habilidad técnica, la consistencia a lo largo de los años, la capacidad para influir en los partidos más importantes y su legado global, Meta AI: “Según varios rankings y expertos, Lionel Messi es considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia. Messi ha demostrado una genialidad en el campo que es difícil de igualar. Ha ganado numerosos títulos, incluyendo ocho Balones de Oro, diez Ligas españolas y cuatro Champions League. Además, ha anotado más de 770 goles en su carrera, lo que lo convierte en uno de los máximos goleadores de la historia”.

Hay que destacar que las tres IA anteriores, además de Gemini, incluyeron en el listado de mejores de todos los tiempos a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Maradona y Pelé, siendo Meta AI, la única que adicionalmente agregó a Johan Cruyff, Franz Beckenbauer y Ferenc Puskás.