Universidad de Chile ya conoce a su oponente en la fase inicial de la Copa Sudamericana 2026. El equipo azul quedó emparejado con el rival al que deberá vencer para asegurar su lugar en la etapa de grupos del torneo continental.

Luego del sorteo llevado a cabo en Paraguay, se confirmó que el conjunto estudiantil será local frente a Palestino en este cruce decisivo, instancia en que el elenco árabe buscará dar el golpe

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Palestino?

La llave se definirá en un solo encuentro, si bien CONMEBOL aún no ha oficializado la programación, ya existe una ventana tentativa para su disputa.El compromiso debería jugarse entre el 3 y el 5 de marzo, fecha que será confirmada en las próximas semanas.

El vencedor de este duelo tendrá poco margen de descanso, ya que la fase de grupos de la Copa Sudamericana comenzará el 7 de abril y se extenderá, aproximadamente, hasta el 28 de mayo.

ver también Una moderna tribuna y dos canchas: Así quedó el renovado estadio La Montura de San Miguel

¿Cómo se juega la Fase Preliminar de Copa Sudamericana?

La primera fase del torneo se disputará de la siguiente manera: