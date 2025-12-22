San Miguel se prepara para celebrar. Tras años de espera, los vecinos de la comuna podrán finalmente conocer y darle la bienvenida al nuevo Estadio La Montura, recinto que abrirá oficialmente sus puertas con una imagen completamente moderna y pensada para transformarse en un punto de encuentro deportivo y comunitario.

El proyecto comenzó a gestarse en 2017, pero atravesó múltiples retrasos y procesos fallidos, afectados, entre otros problemas por la pandemia. Recién en enero de 2024 la iniciativa tomó un nuevo impulso, luego de que el Concejo Municipal aprobara su construcción mediante una inversión cercana a los $6 mil millones, permitiendo destrabar una de las obras más esperadas de la comuna.

Hoy, a pocos días de finalizar el 2025, los resultados ya están a la vista. El nuevo Estadio La Montura contará con dos canchas sintéticas; un anfiteatro, áreas de juegos familiares, un circuito canino y nuevos camarines, entre otras zonas, consolidándose como un verdadero polo deportivo y recreativo para San Miguel.

Así quedó el renovado estadio La Montura de San Miguel

Uno de los elementos que más llama la atención del recinto es su moderna tribuna, equipada con butacas individuales y una arquitectura audaz, muy similar a la que presenta el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera, elevando el estándar de la infraestructura deportiva a nivel comunal.

(Foto: Pablo Blanco Barros, Instagram blanco.foto.arq)

En ese contexto, el gobernador regional Claudio Orrego celebró el avance del proyecto a través de redes sociales, señalando en su cuenta de Instagram lo siguiente: “Dijimos que no íbamos a dejar ninguna obra tirada, y estamos cumpliendo. El Estadio La Montura de #SanMiguel avanza a paso firme y pronto podrá ser inaugurado”.

Revisa a continuación imágenes del proyecto estadio de San Miguel

(Foto: Pablo Blanco Barros, Instagram blanco.foto.arq)

(Foto: Pablo Blanco Barros, Instagram blanco.foto.arq)

imagen del proyecto en 3D. (Foto: Municipalidad de San Miguel)

Proyecto del Estadio La Montura en enero de 2024. (Foto: Municipalidad de San Miguel)