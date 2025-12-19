La última vez que el Estadio Roberto Bravo Santibáñez de Melipilla tuvo acción futbolística fue el 8 de junio del 2019, cuando el local Deportes Melipilla igualó sin goles con Unión Española. A partir de allí, se activaba el proyecto de remodelación y modernización del recinto.

Sin embargo, cuando había un 70 por ciento de avances, la pandemia del Coronavirus obligó a paralizar las obras, quedó en el abandono total durante cinco años, y todo hacía indicar que estaríamos al frente de un “elefante blanco”.

Pues bien, tras un largo tiempo, el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, informó que se aprobó el proyecto para reactivar la reconstrucción y arreglo definitivo del Estadio Roberto Bravo. Así lo confirmó la autoridad en Melipilla.

Reactivan construcción del estadio de Melipilla

“Yo me comprometí cuando asumí como gobernador que no íbamos a dejar ninguna obra votada“, indicó Orrego, quien reveló que los 34 consejeros regionales aprobaron la medida de forma unánime, que tendrá un costo de $4.267 millones de pesos.

“Lo más importante es que esto es un sueño para los deportistas de alto rendimiento, pero también para todas las generaciones nuevas de niños y niñas que se van a formar en los valores del deporte”, agregó el Gobernador Regional.

Al preguntarle a Orrego cuánto más se demorará el estadio de Melipilla en estar activo, respondió que “a los vecinos les pedimos más comprensión, esta obra estuvo botada mucho tiempo, la estamos recuperando y vamos a inaugurar prontamente el recinto que esta ciudad se merece”.

Así está el actual estado del “Roberto Bravo”

Imágenes: Gobierno Regional de Santiago

