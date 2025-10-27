Huachipato se llena de críticas por ‘innovador’ espacio en el CAP de Talcahuano: “bien cuma…”

Los estadios chilenos están cada vez más en el ojo de la noticia. Cada vez es más solicitada por los fanáticos la necesidad de contar con recintos de primer nivel, sobre todo los que albergan los partidos de Primera División en Chile.

Esto se potenció, principalmente, al estándar que la Universidad Católica instaló en el país con la inauguración del Claro Arena, pero también a las renovaciones que el Estado ejecutó en distintos recintos nacionales para disputar el Mundial Sub 20.

Debido a esto, las críticas a los reductos que parecen haberse quedado en el tiempo no cesan por parte de sus hinchas. Un claro ejemplo de esto son los fanáticos de Huachipato, quienes en las últimas horas utilizaron las redes sociales de su club para burlarse y criticar una ‘innovadora’ idea propuesta por el club: una nueva locación ‘VIP’ que no fue bien recibida por la parcialidad local debido a su estructura móvil, hecha mayoritariamente de andamios.

ver también El “otro” Estadio Monumental que volvería a la Liga de Primera la temporada 2026

La nueva locación VIP del CAP Acero de Huachipato

Este domingo, a través de su cuenta de Instagram, Huachipato publicó una foto de una nueva estructura metálica móvil ubicada dentro del estadio, esta está formada principalmente de andamios y cuenta con asientos de gran tamaño de madera y lo que parece ser cuero,junto a carteles electrónicos en el exterior que dicen el siguiente mensaje: “Terraza VIP – 100% acerera”, acompañando al escudo del club.

En la publicación, el elenco siderúrgico escribió: “😎 𝐓𝐄𝐑𝐑𝐀𝐙𝐀 𝐕𝐈𝐏 𝐄𝐍 𝐂𝐀𝐒𝐀🏟️ para disfrutar nuestra pasión. ¡Pronto más novedades del nuevo espacio acerero!💙🖤 #VamosHuachipato #ElMásGrandeyÚnicoCampeóndelSur🏆” .

Lo que parecía ser una buena idea para el club, se ganó rápidamente el repudio y las burlas de los fanáticos del club de Talcahuano.

Publicidad

Publicidad

La “terraza VIP” cuestionada por los hinchas acereros. (Foto: Huachipato.)

En los comentarios se ven varios fanáticos sureños criticando la nueva zona y usando duras palabras contra la idea, calificándola como “cuma”, “ridícula” u “ordinaria” junto a otras series de comentarios que cuestionan este nuevo espacio y el no arreglo de otros sectores del estadio; como los baños, la cancha, el marcador o el acceso de visitas, por ejemplo.

Horas después de anunciar este nuevo sector, Huachipato anunció la venta de entrada para el partido contra la Universidad de Chile e increíblemente, la “terraza VIP” tiene un costo de $400.000, esta es EXCLUSIVA para el club local y se permite el ingreso de dos personas por “ticket”.

Publicidad