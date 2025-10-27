El “otro” Estadio Monumental que volvería a la Liga de Primera la temporada 2026

Meses atrás se informó que el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán podría cerrar por casi un año, dado que el reducto sureño, reinaugurado en 2008 para el Mundial Femenino Sub 20, se encontraba en pobres condiciones de mantenimiento.

Esta situación obligaría a Ñublense, elenco que hace de local en el recinto municipal, a buscar nueva casa para la temporada 2026. Si bien se habló de los estadios de Concepción e incluso, Talcahuano, como opciones, la idea principal de los dirigentes es mantener a los “Diablos Rojos” en la zona. Por ello, comenzaron a barajar otros recintos como los municipales de Coihueco y Chillán Viejo.

Justamente, este último asoma como el favorito para acoger a los dirigidos por Ronald Fuentes el 2026. Al menos así lo dio a conocer el alcalde de la comuna, Jorge del Pozo, quien reveló conversaciones avanzadas para que la “longaniza mecánica” sea local, por lo menos, hasta el final del primer semestre de 2026.

Ñublense gestiona la habilitación del Estadio de Chillán Viejo

Fue el medio partidario rincondelrojo.cl en Instagram quien dio a conocer la noticia, informando que el edil de Chillán Viejo reconoció contactos con los dirigentes de Ñublense para que el club utilice el Estadio Monumental Arístides Bahamondes como local durante la temporada 2026.

“Ñublense manifestó su disposición y nosotros también. Si mejoramos algunos aspectos, podremos sacar adelante esta tarea y garantizar que el equipo siga jugando en la región”, declaró el jefe comunal, según reporta el medio antes señalado.

Tras ello, dio indicios de los trabajos que se están realizando en el estadio para dejarlo apto para Primera División: “La primera revisión del estadio dejó buenas impresiones en la gerencia comandada por Francisco Mardones y se detalló que el césped cumple los estándares reglamentarios, pero que se deben realizar mejoras en seguridad, baños y sectores de prensa”, cerró el alcalde.

Cabe destacar que esta no sería la primera vez que Ñublense jugaría en este reducto, pues los “Diablos Rojos” fueron locales allí durante la temporada 2008.