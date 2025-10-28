Lucas Assadi ha estado en la polémica tras el Clásico Universitario, donde Universidad de Chile perdió por 1-0 en su visita a Universidad Católica en el estadio Claro Arena.

El volante quien salió gravemente lesionado y se puede perder la temporada, ahora suma una denuncia por oficio de Universidad Católica, luego de imágenes donde se ve lanzando un escupo a hinchas en el reducto cruzado.

Por lo mismo, todas las miradas están sobre el talentoso volante azul, quien corrió inmediatamente a los brazos de uno de los artífices de su alza en la temporada con la U: el psicólogo Alexi Ponce.

“Con el mejor… volveré más fuerte que nunca”, puso como mensaje en su publicación en sus redes sociales, dejando en claro que ya comenzó su recuperación.

Lucas Assadi puede perderse lo que queda de la temporada con la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

El trabajo para volver a levantar a Lucas Assadi en la U

Alexi Ponce se ha ganado el gran respeto de los hinchas de Universidad de Chile al ser uno de los nombres claves en el repunte de la carrera de Lucas Assadi, que lo empinaron como el mejor de la temporada.

Por lo mismo, en un delicado momento, por su lesión y las denuncias, además de quedar fuera de las semifinales de la Copa Sudamericana, nuevamente el hombre saca lo mejor de sus estudios para apoyarlo.

Algo que ya tuvo que pasar y donde hace algunas semanas explicó en conversación con TNT Sports cómo trabajó con Assadi, en una reflexión que lo hizo saltar al estrellato.

“Nos tocó comenzar en un momento en que él sentía que había una situación que tenía que superar. Muchas veces les decimos a los deportistas que entiendan su situación y que vean cómo solucionan un problema, porque ellos no tienen que dar problemas, tienen que dar soluciones“, detalló.

Algo similar a lo que tendrá que afrontar fuera de la cancha en Universidad de Chile, donde se espera que Lucas Assadi vuelva recargado a tomar su lugar.

