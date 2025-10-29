Con impasse incluido: los detalles de la llegada de la U de Chile a Buenos Aires

Universidad de Chile ya está en Buenos Aires con plantel completo. Gustavo Álvarez incluyó hasta a Lucas Assadi para el viaje de este miércoles para que el grupo esté más unidos que nunca en está semifinal de Copa Sudamericana.

En la U tienen claro que habrá un ambiente hostil en el partido de este jueves, por lo que lo más importante en este minuto es no dejar ningún flanco abierto. Por lo mismo, ya dejaron atrás el clásico universitario y está jornada se les vio con buen ánimo gracias al apoyo incondicional de los hinchas que hicieron una masiva despedida al plantel.

“¡Nos vemos en Buenos Aires!”, publicó la cuenta oficial de la U con varias postales del equipo. En está ocasión viajaron en primera clase y lo agradeció el equipo tras el último esfuerzo que hicieron en el Claro Arena.

En su llegada al Aeropuerto de Ezeiza, el plantel estuvo acompañado por dirigentes como Ignacio Asenjo y Aldo Marín, el gerente deportivo Manuel Mayo y el abogado José Ramón Correa. También se vio a Mauricio Etcheverry en su rol de asesor de Azul Azul.

Un pequeño grupo de hinchas azules llegó al lugar y pudo compartir por un par de minutos con los jugadores. Tras ello, y por medidas de seguridad, rápidamente se dirigieron al hotel para evitar posibles altercados.

Marcelo Díazl ideró al plantel azul en su llegada a Buenos Aires. Foto: Cristián Fajardo, enviado especial de Redgol

El impasse en la llegada de la U

El traslado de Universidad de Chile hasta el hotel de concentración no tardó más de diez minutos. Pero el bus tuvo un gran damnificado como Ignacio Vásquez. El delantero sub 20 sufrió un impasse ya que perdió una de sus pertenencias en el avión. Por lo que tuvo que devolverse en busca del preciado objeto.

Lucas Assadi llegó con el plantel de la U a Buenos Aires. Foto: Cristián Fajardo, enviado especial de Redgol

A tal punto que quedó fuera del bus de traslado y posteriormente tuvo que retirarse en un taxi hacia el hotel. Lo que hizo acompañado por Mauricio Etcheverry. Por lo que llegó más tarde a sumarse al resto de la comitiva.

Nacho Vásquez tuvo que tomar taxi para llegar al hotel de la U. Foto: Cristián Fajardo, enviado especial de Redgol

Cabe consignar que ahora la U se mantendrá concentrado en Ezeiza para evitar todo tipo de contacto con hinchas de Lanús y hasta de Independiente. Para el jueves se prepara un operativo especial ante posibles incidentes y hasta se cambió el recorrido para no tener que cruzar por Avellaneda.