Un bullanguero más: Matías Zaldivia emociona a los hinchas de la U con arenga para revancha de Copa Sudamericana

Universidad de Chile ya se mentaliza para lo que será la semifinal de revancha ante Lanús por Copa Sudamericana. El 2-2 en la ida mantiene con vida al Romántico Viajero y que tiene la fe intacta en disputar una nueva final del torneo continental.

Los azules ya saben que en la definición estará Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. Pese a ello, el elenco de Gustavo Álvarez va partido a partido y este jueves debe superar al cuadro granate para soñar con una nueva estrella.

ver también Las medidas que toman en Argentina para evitar infiltrados de U. de Chile

Por lo mismo se mantiene la ilusión de los hinchas de la U que este miércoles repletaron las calles del CDA y acompañaron al plantel rumbo al aeropuerto de Santiago. Lo que impactó al plantel azul que agradeció cada muestra de cariño.

Incluso hubo uno de los referentes que emocionó con su arenga de cara a la revancha por Sudamericana. Así lo dejó entrever Matías Zaldivia que de inmediato sacó aplausos. “Vamos todos juntos mañana”, lanzó el central junto con una postal de lo registrado esta mañana. Además acompañó la publicación en Instagram con una canción de Los de Abajo.

La historia rápidamente se viralizó y llegó a superar las 13 mil reproducciones en X, dejando en claro que Zaldivia es uno de los referentes más respetados en el plantel. Por lo que están todas las fichas puestas en lograr el batacazo en el Estadio La Fortaleza este jueves a partir de las 19:00 horas.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuál será la formación de la U vs Lanús?

Gustavo Álvarez realizó la última práctica este miércoles en el CDA y analiza un importante cambio. La lesión de Lucas Assadi obliga a modificar el esquema, pero el DT de Universidad de Chile tiene un as bajo la manga para dar el batacazo en Copa Sudamericana.

Encuesta¿Quién pasará a la final de Copa Sudamericana? ¿Quién pasará a la final de Copa Sudamericana? YA VOTARON 0 PERSONAS

De esta forma la formación para este jueves sería con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maxi Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javi Altamirano y en ataque Nico Guerra junto a Lucas Di Yorio.

Publicidad