U. de Chile vuelve a Argentina. A dos meses del escándalo de Avellaneda, que resultó en la descalificación de Independiente y sanciones a ambos equipos, los azules cruzan la cordillera de nuevo, esta vez para enfrentar a Lanús y definir la llave de semifinales de la Copa Sudamericana.

El duelo está pactado para este jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús, donde solo habrá hinchas locales. Los azules siguen cumpliendo la sanción de Conmebol de un total de 14 partidos sin público (7 de local y 7 de visita) en sus torneos.

Es por eso que en Argentina, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) toma medidas ante la posibilidad de que barristas chilenos se trasladen igual a Argentina e intenten colarse al estadio del Grante.

Según Bolavip Argentina, las autoridades trasandinas están trabajando el protocolo de seguridad para el regreso de la U desde hace tres semanas. Además de definir varias indicaciones para la institución chilena, se pusieron en contacto directo con Lanús y Conmebol por este tema.

Argentina toma medidas contra infiltrados de U. de Chile

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) le solicitó a Lanús que no permita la inscripción de nuevos socios con documentos chilenos para este partido. “No vamos a dejar que ningún hincha chileno ingrese al estadio, sin excepción”, explicaron.

Por otro lado, el organismo perteneciente al Ministerio de Seguridad le pidió tanto al club argentino como a Conmebol que tengan especial cuidado con las entradas de protocolo, para evitar que tickets que se entregan como cortesías puedan terminar en manos de algún hincha de U. de Chile.