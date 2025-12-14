Agónica definición: Racing Club pierde ante Estudiantes en el último partido de Gabriel Arias

El fútbol argentino tiene un nuevo campeón. Esto debido a que Estudiantes de La Plata se quedó con el torneo de Clausura tras superar a Racing Club en tanda de penales. Lo que además marca el adiós de Gabriel Arias.

La emoción en el Estadio Único Madre de Ciudades se hizo esperar, y recién en el 80’ Adrían Martínez le hizo honor a su apodo. “Maravilla” luchó solo contra la defensa del Pincha y tras dejar en el suelo a Fernando Muslera sacó un globito que puso en ventaja a la Academia.

La consagración se avecinaba para Racing que dominaba el balón y tenía las mejores ocasiones. Pero las alarmas se activaron minutos más tarde. Facundo Cambeses presentó problemas físicos y esto obligó la rápida reacción de Gabriel Arias.

El arquero siempre estuvo atento a cada jugada y hasta se le destacó por su labor casi de entrenador ayudante de Gustavo Costas. A tal punto que llegó a ponerse los guantes y zapatos para saltar a la cancha. Aunque finalmente Cambeses decidió seguir y el chileno se quedó con la ropa puesta en caso de cualquier urgencia.

Gabriel Arias estaba listo para entrar pero se quedó en el banco de suplentes

Todo parecía que Racing se coronaba campeón, pero en el último suspiro el Pincha volvió a meterse en el partido. Guido Carrillo aprovechó un centro al corazón del área de Racing y puso el 1-1 definitivo. En el alargue no se hicieron daño y finalmente todo se definió en penales.

Desde los doce pasos la definición se estiró hasta el muere muere y finalmente Estudiantes se quedó con el triunfo ya que en el último lanzamiento Franco Pardo erró su remate. Lo que arruinó el festejo de la hinchada de Racing que por varios minutos se sintió local en Santiago del Estero.

¿Dónde jugará Gabriel Arias en 2026?

La derrota de Racing Club dolió el doble para Gabriel Arias. El portero finaliza su ciclo en la Academia y deja la institución con seis títulos. De haber conseguido el torneo de clausura hubiese alcanzado el récord histórico en el cuadro trasandino. Por lo que se tendrá que conformar con disputar la Copa Sudamericana, mientras Estudiantes va a la Copa Libertadores.

Ahora el portero de 38 años deberá elegir entre las opciones de Defensa y Justicia, Argentinos Juniors y Colo Colo. Inclusive se deslizó que también analiza el retiro definitivo. Por lo que se avecinan horas claves.

