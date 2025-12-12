“Último partido”: Aseguran que referente de la selección chilena se retira del fútbol

Este sábado en el fútbol argentino se disputa la final del torneo de clausura. Racing Club y Estudiantes de La Plata se miden por un nuevo título en sus vitrinas. Sin embargo, este encuentro además podría ser el último de un seleccionado nacional.

Esto tiene relación con Gabriel Arias que a sus 38 años ya confirmó que no continuará en el cuadro de la Academia. Ante esto, el portero busca opciones y hasta se barajó la opción de que pueda llegar a Colo Colo.

ver también Mercado de pases: Gabriel Arias dejaría pagando a Colo Colo para jugar con Lionel Messi

Sin embargo, los acercamientos quedaron en el suelo ya que desde Argentina se asegura que el “Buho” piensa seriamente en retirarse del fútbol. Lo que podría concretarse tras el duelo de este sábado en el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero.

“El arquero de Racing estaría barajando la opción ponerle un fin a su carrera tras la finalización de su contrato con la Academia”, lanzó fuerte y claro el medio DSports Radio. “La final ante Estudiantes podría ser su último partido como futbolista profesional”, agregaron.

Tweet placeholder

¿Qué pasa con Gabriel Arias?

El golero que cuenta con pasos por Olimpo, Defensa y Justicia, Unión La Calera y Racing Club. En total ha sumado siete títulos, entre ellos la Copa Sudamericana 2024.

Publicidad

Publicidad

Gabriel Arias podría colgar los guantes este año.

Además vistió la camiseta de la Roja en Eliminatorias y Copa América. Incluso fue el reemplazante de Claudio Bravo en su minuto. Por su trayectoria, todavía hay clubes que sueñan con que cambie de opinión y estire su carrera al menos una temporada más.

A la ya mencionada opción en Colo Colo, se suma Defensa y Justicia, Inter Miami y este viernes también se reveló que Argentinos Juniors de Nico Diez se pone a la fila con una nueva propuesta para el golero. Por lo que todo se definirá este sábado.

Publicidad