Gabriel Arias quedará libre y es una de las grandes opciones para arribar al arco de Colo Colo. Sin embargo, el portero declinaría del ofrecimiento para ir Inter Miami con Lionel Messi.

El argentino nacionalizado chileno marcó época en Racing, club al que llegó en 2018 y se adueñó de la titularidad, ganando numerosos títulos y siendo capitán de la Academia. Sin embargo, la irrupción de Facundo Cambeses terminó quitándole la titularidad.

La nueva opción para Gabriel Arias

Gabriel Arias finaliza contrato con los de Avellaneda y ya anunció que no renovará su vínculo. Por esta razón, se convirtió en una alternativa importante para los clubes nacionales, sobre todo para Colo Colo y Universidad de Chile, aunque fueron los Albos quienes parecían más interesados.

Los dirigidos por Fernando Ortiz sufrieron a la mitad de temporada la salida de Brayan Cortés, quien fue a préstamo a Peñarol. Si bien el Manya no lo comprará, el iquiqueño quiere seguir en el extranjero y no está en sus planes volver a Chile. Además, Fernando de Paul no terminó de convencer del todo.

Es ahí donde Gabriel Arias entraba como anillo al dedo, pero todo habría dado un giro. En Argentina informaban que al arquero le seducía venir al fútbol chileno, pero ahora habría surgido una opción irrechazable.

De acuerdo a DSports Argentina, Inter Miami le habría acercado una oferta a Arias. Tanto para Colo Colo, como para cualquier equipo nacional, es imposible competir económicamente con un club de la MLS. Además, está el gancho de que sería compañero de Lionel Messi. Según el medio citado, el acuerdo estaría avanzado.

De esta manera, las Garzas nuevamente le arruinarían el mercado de pases a los Albos. En el 2025, les quitaron a Maximiliano Falcón luego de que este presionara para partir a Estados Unidos. Ahora, les quitarían el fichaje de su portero estrella.