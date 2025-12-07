El feo ninguneo de Maxi Falcón a los títulos con Colo Colo: “He salido campeón antes, pero…”

Inter Miami se coronó campeón de la MLS Cup este sábado 6 de diciembre al derrotar por 3-1 a Vancouver Whitecaps, logrando así Messi y compañía un nuevo título en Estados Unidos y el primer de Maximiliano Falcón en tierras norteamericanas tras su polémica salida de Colo Colo a inicios del 2025.

Fue en ese contexto donde el ‘Peluca’ fue entrevistado por ESPN por su sentir tras salir campeón en Estados Unidos, el hecho de compartir camarín con ‘Lucho’ Suárez, a quien calificó como “el mejor jugador de la historia de Uruguay” y además añadió una llamativa frase con respecto a sus anteriores títulos.

¿Ninguneo? La polémica frase de Falcón con respecto a sus títulos

Maxi Falcón, campeón con Rentistas 2020 y poseedor de seis títulos con el ‘Cacique‘ (2 de Primera División), sorprendió al reconocer que este título conseguido con Lionel Messi y compañía tiene un sabor especial para él.

El charrúa, tras reflexionar sobre sus emociones de salir campeón con Luis Suárez, su ídolo de Uruguay, además de Busquets y Jordi Alba, quienes dejan al cuadro del Inter, señaló: “Yo creo que, en lo personal, cierro un año muy satisfactorio a nivel, no solo juegos, sino lo que conseguimos” partió indicando.

Para posteriormente agregar: “Bueno, obviamente que yo había salido campeón antes varias veces, pero esto ha tenido un sabor diferente porque, bueno, con los jugadores que lo hice , yo siempre lo dije desde el primer momento que Leo (Messi) era mi ídolo, se me presentó (la oferta) e hice lo posible por venir. Y poder aportar, poder haber aportado durante la temporada, para ver esto, es algo muy lindo” cerró el defensor uruguayo.

El palmarés de Maximiliano Falcón:

Torneo de apertura de Uruguay 2020 – Rentistas.

Copa Chile 2021 – Colo Colo.

Supercopa de Chile 2022 – Colo Colo.

Primera División Chile 2022 – Colo Colo.

Copa Chile 2023 – Colo Colo.

Primera División 2024 – Colo Colo.

Supercopa de Chile 2024 – Colo Colo.

Copa campeón de la MLS – Inter Miami.