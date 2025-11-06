Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

Muy “abordable” para Colo Colo: el millonario sueldo que gana Maximiliano Falcón en Inter Miami

El defensor recibe un salario elevado en la MLS, sin embargo, no se diferencia a lo que ganan algunos jugadores albos.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Maxi Falcón en el Inter de Miami.
© Getty ImagesMaxi Falcón en el Inter de Miami.

Al parecer los hinchas de Colo Colo ya perdonaron a Maximiliano Falcón, quien apenas tuvo una oferta para salir la aprovechó y cambió al Cacique por Inter Miami.

Los fanáticos del Cacique quedaron dolidos por la fea salida del Peluca, quien no quiso hacer la pretemporada con sus compañeros y entró en rebeldía para que Blanco y Negro aceptara la oferta de la MLS, lo cual terminó sucediendo.

Pero el uruguayo ha dado muestras de arrepentimiento y cariño por Colo Colo, lo cual sumado al bajo rendimiento del club en 2025, ha provocado que los seguidores pidan su regreso.

Es más, el propio Falcón en diálogo con Mega el 18 de octubre pasado dijo que pretende volver a Macul: la verdad que siempre miramos todos los partidos, estamos pendientes. Este año no fue lindo para todo el hincha colocolino, pero siempre vamos a estar alentando y bueno, como dije, ¿no? En un momento nuestro corazón está allá y si nos toca volver en algún momento, nosotros felices”.

¿Vuelve Maximiliano Falcón a Colo Colo? El sentir de ByN por el regreso del Peluca al Monumental

ver también

¿Vuelve Maximiliano Falcón a Colo Colo? El sentir de ByN por el regreso del Peluca al Monumental

El sueldo de Maxi Falcón en Inter de Miami

Maximiliano Falcón se fue de Colo Colo para ganar un mejor sueldo y lo obtuvo, debido a que Inter Miami dobló lo que percibía en el Monumental.

Según reportes de prensa estadounidense, el salario del charrúa en el cuadro de Lionel Messi ronda los 60 millones de pesos chilenos al mes, un monto muy abordable para el cuadro nacional.

Publicidad
Maxi Falcón es titular en Inter Miami. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

Maxi Falcón es titular en Inter Miami. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

Es más, el sueldo que percibe Falcón en la MLS es menor al de varios futbolistas que tienen contrato con Blanco y Negro, ya que Arturo Vidal cobra 110 millones, Javier Correa 70 millones y Salomón Rodríguez 65 millones a fin de cada mes.

El salario no es problema, aunque es difícil que Maximiliano Falcón retorne a Colo Colo porque tiene contrato vigente con Inter Miami hasta el 31 de diciembre de 2028 y es complicado que lo transfiera, debido a que es titular indiscutido.

Publicidad
Agente de Maximiliano Falcón y el regreso Monumental de Peluca a Colo Colo: “Él siempre…”

ver también

Agente de Maximiliano Falcón y el regreso Monumental de Peluca a Colo Colo: “Él siempre…”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión Española por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a jugar este sábado 8 de noviembre, cuando desde las 15:00 horas visite a Unión Española en Santa Laura por la Liga de Primera.

Lee también
La idea de ByN sobre el regreso de Maxi Falcón a Colo Colo
Colo Colo

La idea de ByN sobre el regreso de Maxi Falcón a Colo Colo

Agente de Falcón y el regreso Monumental de Peluca a Colo Colo
Colo Colo

Agente de Falcón y el regreso Monumental de Peluca a Colo Colo

Tres jugadores suplican volver a Colo Colo: ¡Dos se fueron con polémica!
Colo Colo

Tres jugadores suplican volver a Colo Colo: ¡Dos se fueron con polémica!

"Cornuda que fui": Participante de MO3 aclara romances con futbolistas
Internacional

"Cornuda que fui": Participante de MO3 aclara romances con futbolistas

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo