Muy “abordable” para Colo Colo: el millonario sueldo que gana Maximiliano Falcón en Inter Miami

Al parecer los hinchas de Colo Colo ya perdonaron a Maximiliano Falcón, quien apenas tuvo una oferta para salir la aprovechó y cambió al Cacique por Inter Miami.

Los fanáticos del Cacique quedaron dolidos por la fea salida del Peluca, quien no quiso hacer la pretemporada con sus compañeros y entró en rebeldía para que Blanco y Negro aceptara la oferta de la MLS, lo cual terminó sucediendo.

Pero el uruguayo ha dado muestras de arrepentimiento y cariño por Colo Colo, lo cual sumado al bajo rendimiento del club en 2025, ha provocado que los seguidores pidan su regreso.

Es más, el propio Falcón en diálogo con Mega el 18 de octubre pasado dijo que pretende volver a Macul: la verdad que siempre miramos todos los partidos, estamos pendientes. Este año no fue lindo para todo el hincha colocolino, pero siempre vamos a estar alentando y bueno, como dije, ¿no? En un momento nuestro corazón está allá y si nos toca volver en algún momento, nosotros felices”.

El sueldo de Maxi Falcón en Inter de Miami

Maximiliano Falcón se fue de Colo Colo para ganar un mejor sueldo y lo obtuvo, debido a que Inter Miami dobló lo que percibía en el Monumental.

Según reportes de prensa estadounidense, el salario del charrúa en el cuadro de Lionel Messi ronda los 60 millones de pesos chilenos al mes, un monto muy abordable para el cuadro nacional.

Maxi Falcón es titular en Inter Miami.

Es más, el sueldo que percibe Falcón en la MLS es menor al de varios futbolistas que tienen contrato con Blanco y Negro, ya que Arturo Vidal cobra 110 millones, Javier Correa 70 millones y Salomón Rodríguez 65 millones a fin de cada mes.

El salario no es problema, aunque es difícil que Maximiliano Falcón retorne a Colo Colo porque tiene contrato vigente con Inter Miami hasta el 31 de diciembre de 2028 y es complicado que lo transfiera, debido a que es titular indiscutido.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión Española por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a jugar este sábado 8 de noviembre, cuando desde las 15:00 horas visite a Unión Española en Santa Laura por la Liga de Primera.