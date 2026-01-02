Es tendencia:
“Mis puntos fuertes…”: Joaquín Sosa se desmarca de Maxi Falcón y revela su gran ventaja en Colo Colo

El defensa uruguayo de 23 años recalcó que viene para ser titular en el Cacique y que recibió importantes tips de un histórico.

Por Felipe Pavez Farías

Sosa recalcó que su faceta es más técnica que guerrera
© getty imageSosa recalcó que su faceta es más técnica que guerrera

Colo Colo ya tiene nuevo central: Joaquín Sosa fue oficializado como el nuevo defensa de los albos. Este viernes 2 de enero fue presentado como el segundo refuerzo para la temporada 2026 que recién comienza. 

“Tuve opciones para irme a otro lugar. Pero todo se dio rápido. Por algo elegimos este camino. Me hablaron bien de Colo Colo y por eso decidimos por este lado”, lanzó el jugador de 23 años en su presentación. 

La llegada del defensa trae consigo una responsabilidad importante. Es que debe hacer olvidar a Maximiliano Falcón que en el corto tiempo marcó un antes y un después en la zaga alba.

A tal punto que el “Peluca” se transformó en uno de los jugadores más queridos por los hinchas. Como si fuera poco, sumó seis títulos en su estadía, entre ellos el campeonato nacional y la Copa Chile.

“Juego de central por izquierda, puedo dar una mano de lateral, he jugado ahí, aunque no me siento más cómodo pero puedo ayudar”, lanzó de entrada el ex Bologna y Nacional entre otros. 

La diferencia entre Joaquín Sosa y Maxi Falcón 

Pero tras ello, Joaquín Sosa se refirió a la comparación con Maximiliano Falcón y recalcó cuales son las principales diferencias. “Mis puntos fuertes son la salida, pelota, pase filtrado y largo, y soy defensor, juego aéreo. En los partidos se irá viendo”, recalcó.

Joaquín Sosa deberá luchar para hacer olvidar el paso de Maxi Falcón por Colo Colo

“Me dijeron lo que hizo él (Falcón) en el club. Mi punto fuerte es el tema con la pelota. El pase filtrado y largo. Tengo lo mío en el uno contra uno. Eso nos enseñan en Uruguay. Él dejó huella y estaría bueno dejar huella acá también”, sentenció Sosa que recibió todos los tips de Claudio Arbiza, quien es novio de su madre

