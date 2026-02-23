El pasado fin de semana se dio comienzo la nueva temporada de la MLS y lo hizo con un verdadero batacazo: Los Angeles FC derrotó por un contundente 3-0 al reciente campeón, el Inter Miami de Lionel Messi, gracias a las anotaciones de David Martínez (38’), Denis Bouanga (73’) y Nathan Ordaz (90+4’).

Sin embargo, más allá del resultado, lo más llamativo del partido ocurrió cuando el marcador todavía estaba 0-0 y tuvo como protagonista a un ex jugador de Colo Colo.

Cuando el encuentro recién daba sus primeros minutos, una cámara captó el momento exacto en que Maxi Falcón se acercó a la estrella del LAFC, Heung-Min Son, ex figura del Tottenham Hotspur F. C., para pedirle la camiseta en pleno desarrollo del compromiso.

El gesto no pasó desapercibido. Si bien el surcoreano aprobó la solicitud del exfutbolista de Rentistas y Colo Colo levantando el pulgar izquierdo, la escena rápidamente se volvió viral y dio la vuelta al mundo por lo inusual de la situación.

Falcón recibe críticas por solicitud a Son:

El registro fue compartido por ESPN y por diversos medios internacionales, entre ellos, Fox Soccer, en Estados Unidos.

En la red social X, varios usuarios comentaron el vídeo e interpretaron la acción como una señal de falta de compromiso y de desinterés por el partido que se estaba disputando en ese momento, criticando que la solicitud se hiciera durante el partido y no al termino de este.