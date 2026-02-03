Esta semana arranca la Copa Libertadores 2026 con los duelos de ida de la primera fase. Importante regreso de la máxima competición del fútbol sudamericano y que se da en torno a un verdadero remezón continental que podría vivir el certamen Conmebol a partir de la temporada 2027.

Según información detallada por el periodista deportivo y relator uruguayo, Iván Buela Cardozo, el ente rector del fútbol sudamericano se encuentra preparando la documentación necesaria para hacer llegar a los presidentes del organismo una propuesta que podría cambiar el formato del torneo tal y como lo conocemos.

La iniciativa apunta a invitar oficialmente a clubes de la MLS y la Liga MX a disputar el certamen de clubes más importante de Sudamérica, marcando así un posible regreso de México y la inédita incorporación de equipos de Estados Unidos al torneo.

Dos cupos para Norteamérica: invitación y mérito deportivo

De acuerdo a la información dada por el comunicador en su cuenta de X, esta consiste que Conmebol contempla dos cupos para las ligas de Norteamérica. El primero sería por invitación directa , mientras que el segundo se entregaría por mérito deportivo , aunque este último punto aún se desconocen los criterios de clasificación.

Es en ese contexto donde asoma la figura de Lionel Messi y del Inter Miami. Justamente el propio presidente el club estadounidense habló semanas atrás de la opción de participar en Copa Libertadores y la presencia de Messi en el certamen siempre ha sido un viejo anhelo de Alejandro Domínguez y compañía.

(Foto: Captura de X.)

En caso de recibir luz verde, el nuevo escenario comenzaría a regir a partir de la Copa Libertadores 2027, justo cuando entran en vigencia nuevos ciclos comerciales y de derechos televisivos del torneo.

Por ahora, el proyecto está en fase interna, pero en Conmebol ya se mueven piezas para lo que podría convertirse en uno de los cambios más importantes en la historia reciente de la Copa Libertadores.