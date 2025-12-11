Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Conmebol

¡Golpazo! TNT Sports se suma a la transmisión en Chile la Copa Libertadores y Sudamericana

Conmebol informó este miércoles los resultados de la licitación de los torneos continentales desde 2027.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
TNT Sports da el gran batacazo con la transmisión de Copa Sudamericana y Libertadores.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTTNT Sports da el gran batacazo con la transmisión de Copa Sudamericana y Libertadores.

Un verdadero ‘bombazo televisivo’ se dio a conocer en las últimas horas por parte de Conmebol, esto porque el ente sudamericano informó este miércoles los resultados de la licitación de sus torneos internacionales de clubes a partir del 2027, donde la gran sorpresa la dio TNT Sports, señal que se sumará a la transmisión de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la Recopa.

Hasta ahora, ESPN casi en exclusiva poseía los derechos de transmisión de ambos torneos (junto a Paramount (CHV) y DirecTV, respectivamente), pero desde la próxima licitación tendrá que compartir los derechos con su principal competencia, la señal deportiva de Warner Bros. Discovery.

TNT Sports trae la Libertadores y Sudamericana desde 2027

Así es, porque Conmebol a través de un comunicado de prensa confirmó que TNT Sports y ESPN ganaron la licitación de sus torneos para el ciclo 2027-2030, dejandoel año 2026 como el último donde los torneos Conmebol irán por ESPN, además de CHV (Paramount) y DirecTV.

De esta forma, la señal deportiva para toda Sudamérica, salvo Brasil, pasará a transmitir encuentros de Libertadores y Sudamericana, repartiéndose los duelos con ESPN y DirecTV, esta última solamente participante en la tranmisión de la Copa Sudamericana.

Así se repartirán las transmisiones en Chile y Sudamérica (excepto Brasil)

La Conmebol detalló el nuevo esquema de transmisión para el ciclo 2027-2030:

  • Copa Libertadores:
    • Plataformas abiertas: TNT Sports y Ecuavisa (Ecuador)
    • Plataformas de pago: ESPN y TNT Sports a través de HBO MAX
  • Copa Sudamericana:
    • Plataforma abierta: TNT Sports
    • Plataformas de pago: ESPN y Directv
  • Recopa Sudamericana:
    • Exclusiva para plataformas de pago de ESPN

¿Qué pasará con Chilevisión?

Tal y como se adelantó anteriormente, CHV, señal que hoy transmite un duelo gratuito por semana del certamen más importante de la Conmebol, tiene asegurada la Copa Libertadores solo hasta 2026.

Publicidad

Desde 2027, la señal, que ya no pertenece a Paramount, dejará de emitir el certamen continental.

Lee también
U de Chile define el futuro de este jugador para el 2026
U de Chile

U de Chile define el futuro de este jugador para el 2026

Fea actitud de Javier Correa tras derrota ante Audax Italiano
Colo Colo

Fea actitud de Javier Correa tras derrota ante Audax Italiano

Hacen bolsa a Fernando Ortiz: "Es muy malo, muy discreto"
Colo Colo

Hacen bolsa a Fernando Ortiz: "Es muy malo, muy discreto"

¿La U se olvida de Paqui Meneghini? La versión que cambia todo
U de Chile

¿La U se olvida de Paqui Meneghini? La versión que cambia todo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo