Un verdadero ‘bombazo televisivo’ se dio a conocer en las últimas horas por parte de Conmebol, esto porque el ente sudamericano informó este miércoles los resultados de la licitación de sus torneos internacionales de clubes a partir del 2027, donde la gran sorpresa la dio TNT Sports, señal que se sumará a la transmisión de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la Recopa.
Hasta ahora, ESPN casi en exclusiva poseía los derechos de transmisión de ambos torneos (junto a Paramount (CHV) y DirecTV, respectivamente), pero desde la próxima licitación tendrá que compartir los derechos con su principal competencia, la señal deportiva de Warner Bros. Discovery.
TNT Sports trae la Libertadores y Sudamericana desde 2027
Así es, porque Conmebol a través de un comunicado de prensa confirmó que TNT Sports y ESPN ganaron la licitación de sus torneos para el ciclo 2027-2030, dejandoel año 2026 como el último donde los torneos Conmebol irán por ESPN, además de CHV (Paramount) y DirecTV.
De esta forma, la señal deportiva para toda Sudamérica, salvo Brasil, pasará a transmitir encuentros de Libertadores y Sudamericana, repartiéndose los duelos con ESPN y DirecTV, esta última solamente participante en la tranmisión de la Copa Sudamericana.
Así se repartirán las transmisiones en Chile y Sudamérica (excepto Brasil)
La Conmebol detalló el nuevo esquema de transmisión para el ciclo 2027-2030:
- Copa Libertadores:
- Plataformas abiertas: TNT Sports y Ecuavisa (Ecuador)
- Plataformas de pago: ESPN y TNT Sports a través de HBO MAX
- Copa Sudamericana:
- Plataforma abierta: TNT Sports
- Plataformas de pago: ESPN y Directv
- Recopa Sudamericana:
- Exclusiva para plataformas de pago de ESPN
¿Qué pasará con Chilevisión?
Tal y como se adelantó anteriormente, CHV, señal que hoy transmite un duelo gratuito por semana del certamen más importante de la Conmebol, tiene asegurada la Copa Libertadores solo hasta 2026.
Desde 2027, la señal, que ya no pertenece a Paramount, dejará de emitir el certamen continental.