El deportista olímpico Esteban Grimalt y la modelo Trinidad de la Noi anunciaron a través de sus redes sociales que contraerán matrimonio.

En la publicación, aparece ella sosteniendo el anillo junto al integrante del Team Chile con la leyenda “Siempre sí”, acompañado de un registro de su visita a San Pedro de Atacama.

La historia de amor de Esteban y Trinidad

En conversación con Costa Magazine en abril de este año, la modelo entregó detalles de como empezó su historia con el deportista.

Ambos se conocieron durante los Juegos Panamericanos 2023, donde ella entrevistó al deportista del Team Chile.

Sin embargo, todo en plan profesional. “Después de eso nos seguimos en Instagram, pero nada, de hecho después de los Panamericanos comencé a seguir a muchos atletas. No era nadie especial en ese momento”.

/Photosport

En la misma línea, reveló que la primera vez que conversaron fuera del contexto de las entrevistas fue en la gala de los Panamericanos en Miami, señalando que en ese momento estaba procesando su separación de Cristóbal González, con quien se casó en 2021 y cuya separación anunció a comienzos del 2024.

“En realidad no estaba pendiente de nada, fue una época que estaba muy mal anímicamente. Muchos sabían eso, por lo mismo creo que él fue muy respetuoso conmigo y con mi situación”.

La modelo contó que se encontraron en un gimnasio y él le comentó que tenía entradas para el festival Lollapalooza. “Le acepté la entrada, pero yo fui con mi amiga Kel Calderón, para no hacer algo tan comprometedor. Quería evitar también malentendidos, porque estaba en la prensa, ya que me estaba separando”.

En la misma línea, Trinidad revela que tras eso siguieron en contacto. “Después de eso, ya me empezó invitar a salir. Primero me invitó a comer a un restorán, a los dos días de nuevo, y así”.