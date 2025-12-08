Tras pelear hasta la última fecha, finalmente Universidad de Chile no competirá en la nueva edición de Copa Libertadores y deberá luchar en la Sudamericana, donde en la actual edición llegó a semifinales. Y pensando en ese escenario, es que la dirigencia azul ya piensa en el plantel 2026 con grandes cambios.

Los azules viven un fin de año lleno de emociones, ya que además de la inminente salida del técnico Gustavo Álvarez, se suman otras importantes bajas para el próximo año.

Según reveló el medio La Magia Azul, la gerencia deportiva conversó con los jugadores que no serán renovados para la próxima temporada donde figuran Ignacio Tapia, Nicolás Guerra, Cristopher Toselli y Pedro Garrido. Lucas Di Yorio, que está a préstamo desde Athletico Paranaense, tampoco seguiría.

La nueva ausencia que enfrentará Universidad de Chile

Entre otras de las figuras que no están con un pie fuera de los azules y no serán renovados para la próxima temporada se encuentra Rodrigo Contreras, quien atraviesa un panorama similar al de Di Yorio, ya que tras llegar a préstamo desde Everton, los azules no harán uso de la opción de compra debido a lo irregular de su temporada.

El jugador no seguirá la próxima temporada con los azules. Andres Pina/Photosport

Contreras buscaba seguir en la U

Tras el último partido de los azules contra Coquimbo Unido, el jugador conversó con la prensa sobre su presente dejando en claro sus ganas de seguir en el equipo para probarse así mismo.

Con 9 goles en 39 partidos, el jugador lanzó una fuerte autocrítica sobre su rendimiento.

“No hablé nada con el club, aunque me gustaría quedarme por una revancha personal. No me gustaría irme de esta manera, pude haber dado mucho más”, señaló de entrada.

El jugador buscaba seguir con los azules, pero su salida sería casi segura. Jonnathan Oyarzun/Photosport

Añadiendo que paso por un complejo momento familiar. “Fue un año muy difícil a nivel personal, el día de la semifinal con Lanús a mi hijo le estaban haciendo un análisis al corazón. Pido disculpas por no estar con mi cabeza 100% acá, estar lejos de él se me hace muy difícil”, comentó de entrada.

Asimismo, puntualizó que “hasta que me toque estar acá, voy a dejar la vida. Disfruté un año muy lindo acá, con semifinales en Sudamericana. Hay que quedarse con las cosas positivas. Me gustaría quedarme un año más y demostrar lo que puedo darle al club”.