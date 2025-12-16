Universidad de Chile trabaja en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde también debe resolver la situación de jugadores que saldrán de su equipo para el próximo año.

El puesto donde tendrá más movimientos será en la delantera, con las salidas de Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio, lo que hará que la U deba contratar, al menos, dos reemplazantes.

El caso de Contreras se comienzo a iluminar, pero bien lejos del Centro Deportivo Azul, donde es desde el fútbol de Colombia que llama la atención por su juego y hablan de su nombre.

Así al menos lo destaca la prensa de ese país, apuntando a Millonarios como el club que está interesado en sus servicios que, al igual que la U, ha perdido a sus delanteros.

Rodrigo Contreras no pudo consolidarse en U de Chile. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Millonarios quiere al Tucu Contreras

Fue el periodista colombiano Mariano Olsen quien puso el nombre de un jugador de Universidad de Chile en el horizonte de Millonarios, dejando en claro que es Rodrigo Contreras.

En ese sentido, dejan en claro que terminó su préstamo en el paso por la U, por lo que debe volver a su club dueño del pase, que es Deportes Antofagasta en la Primera B.

Por lo mismo, entienden que pueden negociar con el cuadro de los Pumas un acuerdo por el delantero argentino, algo que está en los planes durante los próximos días.

La gran idea es reemplazar varias de las salidas, siendo la del argentino Santiago Giordana lo que preocupa, por lo que necesitan a uno como el Tucu Contreras para tapar su salida.

