Frustrante lo de la Universidad de Chile. Un equipo que prometió mucho a inicios de temporada y que supo amargarle una noche a Estudiantes de La Plata y a Botafogo, en la Copa Libertadores, pero que a fin de año, no suma ningún gran título.

Para peor, el cuadro universitario tiene que reestructurarse, sobre todo en el área ofensiva, donde varios jugadores parten. Nicolás Guerra, por ejemplo, termina contrato y no estaba siendo considerado por Gustavo Álvarez.

Las dudas las planteaban Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio. Ambos a préstamos en el elenco azul y con posibilidades de seguir, en caso de concretarse la opción de compra. ¿Qué eligió hacer la U?

Goleador, crack, pero…

Lucas Di Yorio cumplió con las expectativas. El ex delantero de Everton de Viña del Mar vino procedente de Atlético Paranaense y consiguió ser una de las estrellas en el cuadro azul. Pero, no todo lo que brilla se convierte en oro. ¿O así no era?

Lo cierto es que el delantero de la Universidad de Chile tenía una opción de compra de 1,5 millones de dólares, algo muy por encima del presupuesto que esperaba Azul Azul. Por ende, la U decidió no ejecutarla y Di Yorio partirá a fines de este año.

Con 42 partidos jugados en la Universidad de Chile y con 14 goles anotados, el Galgo fue de los mejores rendimientos de un Romántico Viajero que se desinfló sobre el final, pero que tendrá Copa Sudamericana el año que viene. ¿Quién vendrá por el argentino?

