Universidad de Chile

La sorpresiva salida de Lucas Di Yorio en U de Chile: “No hay conversaciones”

La U entró en momento de definiciones para la temporada 2026, donde el delantero argentino está en la duda y más cercano a la salida.

Por Cristián Fajardo C.

Lucas Di Yorio está en la duda en Universidad de Chile.
Universidad de Chile comienza sus vacaciones luego de cerrar la temporada en la Liga de Primera 2025, donde finalizó en el cuarto puesto de la tabla de posiciones clasificando a la Copa Sudamericana 2025.

Por lo mismo, ahora se viene el momento de las definiciones para su plantel 2026, donde lo primero que deben hacer es resolver el tema de la salida del técnico Gustavo Álvarez.

Pero no es lo único, porque hay un grupo importante de jugadores que acaba de finalizar su contrato con la U, donde hay uno de los goleadores que no tiene claridad en su tema.

Se trata de Lucas Di Yorio, quien pertenece al Athletico Paranaense, por lo que la U debe decir si compra su pase definitivamente, algo que todavía no ha tenido ninguna comunicación.

La U debe comprar su pase en millonaria cifra

Así lo reveló el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, quien puntualizó en el final de ciclo en Universidad de Chile, donde hay un titular que puede despedirse en los próximos días.

Se trata del argentino Lucas Di Yorio, a quien la U le debe comprar su carta, en más de 1,5 millones de dólares, al cuadro brasileño si quiere mantenerlo en sus filas para la temporada 2026.

Nadie se ha acercado a hablar, no hay conversaciones”, fue enfático el reportero al explicar lo que pasa con el trasandino, por lo que lo acerca más a la puerta de salida.

Un tema que la U deberá dejar en claro a los últimos días, por lo que se podría sumar a las salidas en delantera como la de Nicolás Guerra y Rodrigo Contreras, este último en la misma situación que Di Yorio.

