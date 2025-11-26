El delantero Lucas Di Yorio llegó a préstamo este año a Universidad de Chile desde Atlético Paranaense, posicionándose rápidamente como usan de sus figuras y ahora, a pocas fechas para que termine el Campeonato Nacional, el futuro del jugador argentino sigue incierto.

Según reveló Bolavip, la carta del jugador es de 2,5 millones de dólares importante monto que debería desembolsar los azules si quieren quedarse con el atacante.

Ante esto, en Pauta de Juego analizaron el presente del jugador y lo que podría pasar con la U la próxima temporada.

Coke Hevia habla del futuro de Di Yorio en la U

En el programa de deportes, el periodista señaló. “Di Yorio se ganó que la U negocie. Que negocie, no que le paguen dos palos y tanto, pero que negocie”.

Por su parte, Nicolás Peric agregó que quedarse es mejor que salir a buscar a otro atacante. “Son 12 golcitos, son tantas asistencias, puede jugar de extremo derecho sin ningún problema a pesar de su envergadura física”.

A lo que Hevia agregó: “Tiene 29 años, entonces tú haces un esfuerzo y si no para de hacer goleas a los 31, 32, te puede caer una ofertita… todavía alcanzas a rentabilizarlo, cuando el jugador se rentabiliza solo en Chile”.

Añadiendo en la misma línea que “el tema es que la U tiene desperdiciados cupos de extranjero y tendrá que ver cómo los reordena para el próximo año, sin saber siquiera quién va a ser su técnico”.

La postura de Di Yorio

Frente a los rumores sobre su continuidad, hace algunos el jugador conversó con TNT Sports y señaló que “no sabemos nada todavía, a mí no me comunicaron nada. Yo quiero terminar el año de la mejor manera y ver qué pasa”.

Asimismo, no escondió su deseo de seguir con los azules. “Me encanta el club, me encanta la U, así que veremos qué pasa”..

El jugador de 29 años suma 25 partidos en el Campeonato Nacional donde ha convertido 11 goles y ha entregado 2 asistencias, posicionándose así en el cuarto lugar de la tabla de goleadores del torneo.