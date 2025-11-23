Universidad de Chile se impuso por 0-1 a O’Higgins en la fecha 28 de la Liga de Primera, duelo directo en la lucha por alcanzar a la Católica en el Chile 2 a Copa Libertadores. Y son los azules los que se mantienen con vida.

“Contentos porque era lo que venimos a buscar, veníamos a ganar y queríamos acomodarnos ahí para seguir en la pelea. Y contentos por cómo se dio la victoria y el partido“, dijo tras el partido el delantero Lucas Di Yorio.

El azul agregó que “desde el primer minuto lo vinimos a buscar y dominamos. Después con la expulsión se nos complicó un poco, pero supimos manejar todos los momentos del partido. Somos justos ganadores“.

ver también Tabla de posiciones tras O’Higgins vs. U de Chile: sólo uno sigue en carrera por quitarle el Chile 2 a la UC

En la U aún no se sienten seguro en Copa Libertadores

“¿Se asegura la clasificación a Copa Libertadores? No, cómo vamos a estar asegurados si quedan dos finales que tenemos que ganar sí o sí. Ahora viene Coquimbo… Es un partido importante, son el campeón, y nosotros tenemos la necesidad y obligación de ganar. En eso nos enfocamos“, expone.

Lucas Di Yorio y el triunfo de la U contra O’Higgins.

Respecto a su continuidad para el 2026 explica que “la verdad es que no hemos hablando nada. Sigo trabajando en el 2025. Yo me quiero quedar, me encanta el club y la U. Veremos qué pasa”.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, el defensa Nicolás Ramírez aseguró que “fue un triunfo muy trabajando, jugando con uno menos contra un rival que propone y tiene buenas transiciones y un juego ofensivo. Por algo están donde están“.

ver también Gustavo Álvarez destaca el triunfo y las claves de U de Chile entre elogios a un duro O’Higgins

“Todavía falta, estamos en una zona donde todo puede pasar y tenemos ahora un rival muy difícil. Dos partidos en los que pueden pasar muchas cosas. O’Higgins era un rival difícil de los que nos quedan, un rival directo. Nos viene bien anímicamente para lo que queda” sentenció Ramírez.