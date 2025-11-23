Universidad de Chile sigue viva en la pelea por el Chile 2 y de paso se sacó un rival directo de encima: fue triunfo por 0-1 por la Liga de Primera contra O’Higgins en Rancagua, lo que además confirma al menos Copa Sudamericana para los azules.

Los tres puntos se los llevó el Chuncho con el gol de Maximiliano Guerrero en los 24′, además de resistir buena parte del segundo tiempo con uno menos por la expulsión de Matías Sepúlveda (60′).

Tras el duelo, el entrenador de la U, Gustavo Álvarez, valoró el triunfo considerando que O’Higgins también salió a buscar el partido.

ver también U de Chile le gana “Final” a O’Higgins, pelea por Chile 2 y asegura torneo internacional en 2026

Álvarez y un partido vibrante de la U

“Fue un partido vibrante, de mucho ida y vuelta en el primer tiempo. Un poco por la propuesta del rival y por cómo se paraban en defensa. Se paraban muy alto y en línea, entonces había una tentación de jugar al espacio y tuvimos dos o tres jugadas de gol de esa forma“, dijo Álvarez a TNT Sports.

Las reacciones de Gustavo Álvarez tras la victoria de la U en duelo directo ante O’Higgins.

Agregó que “creo que en el primer tiempo, además de tener esa respuesta a los ataques de O’Higgins con pelotas a la espalda de sus centrales, teníamos que mejorar el juego. Controlar el partido para que no se hiciera más vertiginoso“.

Publicidad

Publicidad

“En el segundo tiempo salimos con ese plan. La expulsión hace que variemos el armado y sistema del equipo, porque se va sintiendo el cansancio. Correr con uno menos es complicado. Pero el carácter que tiene el equipo, una vez más, nos permitió ganar los tres puntos“, sentenció Álvarez.

ver también Tabla de posiciones tras O’Higgins vs. U de Chile: sólo uno sigue en carrera por quitarle el Chile 2 a la UC

Ahora los azules deberán recibir a Coquimbo Unido y cerrar como visita ante Deportes Iquique, esperando sumar los seis puntos y que la Católica se caiga para arrebatarle el Chile 2 a la UC.