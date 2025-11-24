La U de Chile consiguió un triunfo de oro para poder seguir soñando con la clasificación a la Copa Libertadores. El Romántico Viajero le quitó tres puntos de oro a O’Higgins en Rancagua y comenzó a asegurar su lugar en el certamen, aunque Gustavo Álvarez no queda del todo conforme.

El técnico, que pareciera estar viviendo sus últimos días en el elenco estudiantil, se ha quedado con las ganas de ganar la Liga de Primera. Esta temporada apostó todo a la Copa Sudamericana, pero tampoco pudo conseguirlo, por lo que ahora se fija una meta clara.

Justo a horas de su cumpleaños número 53, el entrenador reveló cuál es el gran regalo que quiere. Y este no es otro que la clasificación al principal certamen de clubes del continente, aunque no a la fase previa, sino que de manera directa.

Gustavo Álvarez no piensa en otra cosa que no sea meter a la U en Copa Libertadores

Para Gustavo Álvarez, no hay otra cosa que no sea meter a la U en la Copa Libertadores de forma directa. El técnico está dando la pelea y, si bien no depende de sí mismo, sueña con poder lograr la hazaña para salvar el 2025.

Gustavo Álvarez quiere como regalo de cumpleaños el clasificar a la U de forma directa en Copa Libertadores 2026. Foto: Photosport.

Tras la victoria por la cuenta mínima ante O’Higgins, el DT habló en conferencia de prensa y se refirió a lo ocurrido en Rancagua. “La importancia del partido era evidente. Todos los puntos eran importantes, pero en este caso eran determinantes. Dos equipos que pelean arriba y es nuestro rival directo“.

En esa misma línea, Gustavo Álvarez no dudó en tirarle la oreja al plantel de la U por lo hecho, especialmente en el segundo tiempo. “La primera parte del partido se volvió muy frenética, de ida y vuelta. La segunda mitad intentamos tener más el balón, pero el equipo perdió eficiencia en ataque“.

Aunque lo más llamativo vino después, cuando le preguntaron por su cumpleaños este lunes 24 de noviembre y el regalo que quiere. “Respecto a mi cumpleaños, mi mayor deseo es que Universidad de Chile clasifique a la fase de grupos de la Copa Libertadores el otro año“, lanzó.

Para que esto se cumpla, el DT debe prender velas. El Bulla está en el tercer lugar con 51 puntos y dos partidos más por jugar. Para poder entrar de forma directa al torneo, debe bajar a Universidad Católica (54) del segundo puesto, para lo que necesita una mano de Huachipato y Unión La Calera.

Gustavo Álvarez tiene más que claro que estos pueden ser sus últimos días en la U y quiere dejar un legado. El técnico apostará todo para dejar al Romántico Viajero en Copa Libertadores de forma directa, más allá de que necesitan un milagro para conseguirlo.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Gustavo Álvarez celebra y se prepara para otra “final” con la U rumbo a la Copa Libertadores. El próximo lunes 1 de diciembre desde las 20:00 horas el Romántico Viajero recibe a Coquimbo Unido por la Liga de Primera.

Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

