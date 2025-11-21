Parece ser que Gustavo Álvarez tiene las horas contadas en Universidad de Chile. Así al menos lo indicó Gonzalo Fouillioux, quien además contó a quién fue a buscar la dirigencia como su reemplazante.

Mucho se ha hablado del futuro del técnico del Romántico Viajero. Los problemas internos que vive Azul Azul, sumado a la relación que ha tenido el argentino con la directiva por los refuerzos, habría colmado la paciencia del ganador de dos títulos en el Bulla.

El reemplazante de Gustavo Álvarez en U. de Chile

Si bien Gustavo Álvarez ha evitado hablar de su futuro, pese a las numerosas preguntas al respecto, todo parece estar definido. Así al menos lo indicó Gonzalo Fouillioux en TNT Sports. Es más, de hecho el periodista adelantó a quién quieren en la directiva de Universidad de Chile como su reemplazante.

“Es probable que sean los últimos partidos de Gustavo Álvarez. No sé si estará su sucesor. (Francisco) Meneghini fue uno de los técnicos que fue a buscar la U. Si Álvarez se va, deja la vara muy alta”, indicó Fouillioux.

Meneghini ha realizado una gran campaña en O’Higgins. Imagen: Photosport

La situación de por sí es polémica, ya que no solo la partida de Álvarez sería un golpe, sino que también el que vayan a buscar a Meneghini, quien hoy es técnico de O’Higgins. El Capo de Provincia es el rival directo en la lucha por ir a la Copa Libertadores.

“El técnico que saque a la U campeón será histórico. Para mí (Gustavo Álvarez) ha hecho un extraordinario más allá que no pudo ser campeón. Deja una buena base. Un estilo y una manera de jugar. Hay un trabajo avanzado y no hay que reconstruir de cero”, reflexionó el periodista.

Gustavo Álvarez arribó a Universidad de Chile en 2024, conquistando la Copa Chile y la Supercopa. Entre los hitos de su gestión, está la semifinal de la Copa Sudamericana y el volver a vencer a Colo Colo en el Estadio Monumental tras 22 años.