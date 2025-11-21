El complejo momento institucional que vive Universidad de Chile, tras el fallo de la CMF contra su presidente Michael Clark, puede repercutir en un tema muy potente: que los azules pierdan a su entrenador, Gustavo Álvarez.

A pesar de que tiene un año más de contrato, el técnico no está cómodo en los últimos meses por diversas situaciones dirigenciales y ahora pareciera ser la gota que rebasó el vaso con los ilícitos que se le acusan a Clark.

Así lo cree Johnny Herrera, quien fue durísimo con la situación institucional que vive Azul Azul y habló contra el dirigente.

“Clark deja más que claro, por su forma de afrontar este delicado momento, que bajo ningún punto ha velado por los intereses del club. Más como ha llevado a la U en estos cuatro años, lo desastroso que ha sido”, señaló en TNT.

Johnny Herrera fue durísimo con Michael Clark

Johnny Herrera asegura que Álvarez se va de U de Chile

Agregó el ex meta que “la multa la puedes pagar, pero no puedes estar a cargo de Azul Azul. Ahí está la consecuencia de lo que pasa en la cancha: cuando obras mal, eres oscuro y vas haciendo cosas malas, el de arriba te agarra y te pega un raspón. Hace cuanto no gana nada la U…”.

Publicidad

Publicidad

Sobre Álvarez, Johnny escuchó a su compañero Marcelo Vega decir “es difícil que Álvarez siga con Clark a la cabeza, con todos los problemas que hay en la U. Cómo sigue a cargo”, algo que refrendó: “Bajo esto, no tienes cómo seguir a cargo”.

El ex meta sostuvo además que “los detalles que le faltaron a la U en la cancha fue lo que exigió profesor Álvarez. Teniendo los recursos para ponerlos en la parte deportiva, no los pusieron porque se guardaron la plata. Así de simple”.

ver también Ya sonó en la U: El inesperado entrenador que podría reemplazar a Gustavo Álvarez

“Ahora manchan al club. El doctor Orozco, Federico Valdés y hasta Lino Díaz eran honestos y transparentes para llevar al club, hay que ser intachable”, dijo por la situación de Michael Clark.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, planteó una teoría. Como se debe pagar una indemnización por la salida de Gustavo Álvarez al tener contrato vigente (1.2 millones de dólares), dijo que es posible que le estén haciendo la vida imposible al DT de manera intencional “para que les paguen la plata”.