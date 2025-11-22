Pronósticos Arsenal vs Tottenham: el Derbi de Londres con los Gunners primeros

RedGol te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Arsenal vs Tottenham por la fecha 12 de la liga inglesa.

Arsenal y Tottenham disputarán un nuevo Derbi de Londres en el marco de la fecha 12 de la Premier League, un duelo al que los Gunners llegan como líderes y claros favoritos a quedarse con el triunfo.

Los Spurs marchan quintos, a ocho unidades del equipo de Mikel Arteta, y buscarán cortar su larga racha sin victorias ante el clásico rival: acumulan cinco derrotas y un empate. Su último triunfo data de mayo de 2022.

Antes del encuentro, nuestro experto te acerca los pronósticos destacados para que tengas en cuenta a la hora de apostar.

Pronósticos para apostar en Arsenal vs Tottenham

Anotará o conseguirá una asistencia: Leandro Trossard 2.05 Total de tarjetas: Menos de 5.5 1.72 Remates a puerta de Richarlison: Más de 0.5 2.25

Buena temporada de Trossard en el Arsenal

Leandro Trossard lleva tres partidos consecutivos aportando gol o asistencia con el Arsenal. Dio dos pases de gol ante Burnley y frente a Slavia Praga y, además, marcó un tanto en el 2-2 frente a Sunderland. Acumula cuatro goles y cuatro asistencias en 14 compromisos en lo que va de la temporada.

Anotará o conseguirá una asistencia: Leandro Trossard – 2.05 en bet365

Pocas tarjetas en el Derbi de Londres

En ninguno de los partidos de los Gunners se mostraron más de cinco tarjetas entre ambos equipos.

En el caso de Tottenham sí se alcanzaron al menos seis amonestaciones, aunque sigue siendo un margen bajo: ocurrió solo en tres de los 11 encuentros que disputó.

Total de tarjetas: Menos de 5.5 – 1.72 en bet365

Richarlison, la pieza ofensiva de los Spurs

Richarlison anotó un gol en su presentación más reciente con los Spurs, en el empate 2-2 ante Manchester United. Acumula cuatro tantos y dos asistencias en 18 encuentros entre todas las competencias. Además, suma 31 remates en la temporada, con 13 de esos intentos dirigidos al arco.

Remates a puerta de Richarlison: Más de 0.5 – 2.25 en bet365

Cuotas en Arsenal vs Tottenham

Arsenal vs Tottenham: últimos partidos