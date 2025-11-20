Ya sonó en la U: El inesperado entrenador que podría reemplazar a Gustavo Álvarez

Universidad de Chile se enfoca en la recta final de la Liga de Primera. El Romántico Viajero disputará los últimos tres partidos del año para meterse en la Copa Libertadores para el 2026.

Sin embargo, las aguas están más que agitadas en el CDA. La sanción de la CMF complica la permanencia de Michael Clark al mando de Azul Azul. Pero este no es el único problema que enfrenta la concesionaria.

El otro gran tema a resolver es la continuidad de Gustavo Álvarez. Desde Perú se enfatiza que es el principal candidato a asumir en la selección. Aunque también se acusa que el propio DT analizará opciones a final de año.

¿Quién reemplaza a Gustavo Álvarez?

Pero mientras se define el futuro de Álvarez, empiezan a rondar nombres. Y ahora se asoma uno que ya ha sonado en anteriores mercados de pases. Esto tiene relación con Francisco Meneghini y que justamente este domingo se mide ante la U en el Estadio El Teniente.

“Paqui” ha destacado en este 2025 con su campaña en O’Higgins y está a un paso de clasificar a la Libertadores. Sin embargo, su vínculo con los celestes se extiende hasta finales del 2025. Por lo que tendrá que negociar su renovación y podría ser una opción para la U ante la inminente salida de Álvarez.

Lo que crece sus opciones de emigrar a final de temporada. Inclusive un histórico de la U como Johnny Herrera ya le puso sus fichas. “Yo lo conozco un poquito, a él le gustaría por el proyecto personal con su crecimiento como técnico dirigir un equipo grande como la U. Siempre fue ayudante, empezó con Bielsa, Sampaoli y con Beccacece”, detalló en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Paqui Meneghini asoma como opción para dirigir en la U

Además como guinda de la torta, el adiestrador fue seguido por la U y en 2022 estuvo cerca de llegar al Romántico Viajero. Sin embargo, “Paqui” decidió seguir su carrera con Everton. Por lo que ahora podría darse el perfecto escenario para su arribo definitivo.