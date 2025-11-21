Universidad de Chile tiene por delante tres verdaderas finales en su afán de clasificar a la próxima Copa Libertadores 2026. El Bulla primero visitará a O’Higgins este domingo, luego recibirán a Coquimbo Unido y cerrarán el año ante Deportes Iquique como foráneos.

Estos compromisos se dan en medio de un presente delicado a nivel institucional en Azul Azul, por lo que son varios los que piensan que no sería raro que estos se traten de los últimos partidos de Gustavo Álvarez al mando de la U.

Si bien el argentino tiene contrato vigente hasta diciembre del próximo año, ya hay voces que apuntan a un posible adiós del equipo. Y ojo, que en el horizonte ya se vislumbran algunos nombres para reemplazarlo.

Dan el candidato ideal para reemplazar a Álvarez en Universidad de Chile

Uno que salió a dar un su principal candidato ante un posible adiós de Álvarez fue Mauricio Pinilla, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura afirmó que Francisco ‘Paqui’ Meneghini tiene todas las condiciones para asumir en el cargo.

“Me gusta el ‘Paqui’ Meneghini. Lo conozco, porque trabajé con él en la selección chilena. Yo creo que sería un buen entrenador para la U, porque sigue más o menos el formato de Gustavo Álvarez, de lo que es más o menos el Eduardo Berizzo o Marcelo Bielsa”, aseguró el ex delantero.

Además y para reforzar su idea, Pinigol sostuvo que “es el mismo formato de Marcelo Bielsa, que es atacar harto, mantener la posesión y recuperaciones rápidas. Eso es lo que le interesa a ‘Paqui’ en sus equipos”.

Los números de Francisco Meneghini en O’Higgins

En esta temporada 2025 al mando de O’Higgins el argentino ha dirigido un total de 33 partidos con 15 triunfos, once empates y siete derrotas, lo que le está dando un 56.56% de rendimiento. Justamente con los rancagüinos será el próximo rival de la U este domingo 6 de noviembre desde las 18:00 horas en El Teniente.