Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“No ha demostrado”: Mauricio Pinilla se cansó de uno de los rescatables de U. de Chile

Pinigol comentó el presente del Romántico Viajero y aseguró que una de sus figuras no debe seguir.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Mauricio Pinilla perdió la paciencia con un argentino de la U.
© PhotosportMauricio Pinilla perdió la paciencia con un argentino de la U.

Universidad de Chile no pasa un buen momento en la Liga de Primera. Mauricio Pinilla analizó el presente del Romántico Viajero, donde apuntó sus dardos contra uno de sus delanteros.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez cayeron ante Huachipato en su último partido, poniendo en serio peligro la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Luego de ser eliminados de la Sudamericana ante Lanús, el Bulla se aferra al único objetivo que le queda en el 2025.

La crítica de Mauricio Pinilla

Uno de los lugares más cuestionados en Universidad de Chile es la delantera. El jugador que más ha sido destacado en esta zona de los Azules es Lucas Di Yorio, quien finaliza su préstamo desde Athletico Paranaense. Mauricio Pinilla cree que no está al nivel del León.

“Tienes que decidir quien va ser tú próximo nueve, el nueve de la U tiene que ser un jugador de 20 goles, basta, no puedes jugar con un jugador de 10 goles por temporada, no es un delantero para un equipo que quiere competir a nivel internacional”, indicó Pinilla en F360 de ESPN.

Los detalles de las renovaciones de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz en U de Chile: ¿Qué falta?

ver también

Los detalles de las renovaciones de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz en U de Chile: ¿Qué falta?

Como el contrato de Di Yorio está por finalizar, en Universidad de Chile analizan la opción de quedarse con su pase. El precio a pagar es 1,5 millones de dólares, aunque en el CDA pretenden negociar para bajar ese valor.

“Di Yorio no ha demostrado que tiene que quedarse en la Universidad de Chile, yo creo que no ha demostrado, no ha sido lo eficaz que tiene que ser un delantero para llegar el ataque de la U, ninguno, la U tiene que ir a buscar un delantero, tiene que hacer una inversión“, complementó Mauricio Ricardo Pinilla.

Publicidad
Lucas Di Yorio finaliza su préstamo con U. de Chile al término del 2025. Imagen: Photosport

Lucas Di Yorio finaliza su préstamo con U. de Chile al término del 2025. Imagen: Photosport

Lucas Di Yorio arribó en este 2025 a Universidad de Chile. Ha disputado 38 partidos y ha convertido 13 goles. Sus números superan a Rodrigo Contreras (36 partidos y 9 goles) y Nicolás Guerra (35 partidos y 6 goles). Sin embargo, no convence a Pinilla.

Lee también
Pinilla explica: desgarro de Assadi en la U pudo ser culpa de la gripe
U de Chile

Pinilla explica: desgarro de Assadi en la U pudo ser culpa de la gripe

"Con el alma": Pinilla elige el gol que más gritó en su carrera
Chile

"Con el alma": Pinilla elige el gol que más gritó en su carrera

Pinilla reventó a Ortiz en Colo Colo: "Se lo digo a su cara..."
Colo Colo

Pinilla reventó a Ortiz en Colo Colo: "Se lo digo a su cara..."

La Roja mundialera explica complejo síndrome de su gran figura
Selección Chilena

La Roja mundialera explica complejo síndrome de su gran figura

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo