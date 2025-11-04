Universidad de Chile no pasa un buen momento en la Liga de Primera. Mauricio Pinilla analizó el presente del Romántico Viajero, donde apuntó sus dardos contra uno de sus delanteros.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez cayeron ante Huachipato en su último partido, poniendo en serio peligro la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Luego de ser eliminados de la Sudamericana ante Lanús, el Bulla se aferra al único objetivo que le queda en el 2025.

La crítica de Mauricio Pinilla

Uno de los lugares más cuestionados en Universidad de Chile es la delantera. El jugador que más ha sido destacado en esta zona de los Azules es Lucas Di Yorio, quien finaliza su préstamo desde Athletico Paranaense. Mauricio Pinilla cree que no está al nivel del León.

“Tienes que decidir quien va ser tú próximo nueve, el nueve de la U tiene que ser un jugador de 20 goles, basta, no puedes jugar con un jugador de 10 goles por temporada, no es un delantero para un equipo que quiere competir a nivel internacional”, indicó Pinilla en F360 de ESPN.

ver también Los detalles de las renovaciones de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz en U de Chile: ¿Qué falta?

Como el contrato de Di Yorio está por finalizar, en Universidad de Chile analizan la opción de quedarse con su pase. El precio a pagar es 1,5 millones de dólares, aunque en el CDA pretenden negociar para bajar ese valor.

“Di Yorio no ha demostrado que tiene que quedarse en la Universidad de Chile, yo creo que no ha demostrado, no ha sido lo eficaz que tiene que ser un delantero para llegar el ataque de la U, ninguno, la U tiene que ir a buscar un delantero, tiene que hacer una inversión“, complementó Mauricio Ricardo Pinilla.

Publicidad

Publicidad

Lucas Di Yorio finaliza su préstamo con U. de Chile al término del 2025. Imagen: Photosport

Lucas Di Yorio arribó en este 2025 a Universidad de Chile. Ha disputado 38 partidos y ha convertido 13 goles. Sus números superan a Rodrigo Contreras (36 partidos y 9 goles) y Nicolás Guerra (35 partidos y 6 goles). Sin embargo, no convence a Pinilla.