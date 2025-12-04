En Universidad de Chile sigue la polémica tras las declaraciones de Charles Aránguiz. El ídolo azul se lanzó contrala ANFP y el Sifup asegurando que el fútbol chileno en vez de facilitarle las cosas a la U en medio de su buena campaña internacional la terminaron perjudicando, tanto en las copas como en la Liga de Primera.

A modo resumen, Charles manifestó que no quería ver a nadie de la ANFP ni del Sifup por que jamás tuvieron en consideración que la U peleaba en dos frentes, representando de buena manera al fútbol chileno en la Copa Sudamericana, y no tuvieron gestos para privilegiar el físico y energías del Chuncho… mientras otros partidos si eran reprogramados.

En Deportes en Agricultura, el ex delantero de la U y hoy comentarista, Mauricio Pinilla, se cuadró cien por ciento con Aránguiz considerando que el mismo fútbol chileno impidió un mejor semestre azul en lo internacional y, por consiguiente, en el medio local, contrastando con Colo Colo como ejemplo.

“Hubo mucha compresión, por ejemplo, para Colo Colo. Le suspendieron partidos por el centenario, que no sé qué y que esto otro, que le acomodaron partidos para acá y le movieron cosas para allá“, dijo Pinilla.

Visiblemente molesto, el otrora atacante agregó que “con Universidad de Chile no fue así, eso es verdad. A la U se le dio poco descanso mientras avanzaba a rondas finales de la Copa Sudamericana“.

En ese momento Matías Fuenzalida le recordó a Pinilla que “contra Everton a la U sí le dieron una ayudita también, porque habían vivido lo de Independiente en Avellaneda“.

“Claro, pero era algo grave lo que había pasado. No era un festejo… Yo estoy totalmente de acuerdo con Charles Aránguiz“, sentenció Mauricio Pinilla.

Cabe recordar que, puntualmente, Pinilla alega por el duelo de Colo Colo contra Deportes Iquique que fue reprogramado porque los albos tenían fijados los amistosos contra Real Valladolid, además de unas cenas. Mientras, a los azules no le quisieron posponer el clásico contra la Católica, días antes y días después de las semifinales de Sudamericana contra Lanús. Esto entre otras cosas.

