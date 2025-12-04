Marcelo Díaz se refirió a las declaraciones de Charles Aránguiz contra la ANFP y al Sifup, lo que motivó una visita del sindicato al Centro Deportivo Azul para hablar con ambos futbolistas de U. de Chile.

“Este año me he sentido pasado a llevar con este club. No tengo ganas de verle la cara a gente de la dirigencia ni del Sifup“, dijo el Príncipe, motivado por el poco “apoyo” recibido en las programaciones de la Liga de Primera durante la campaña internacional de 2025.

En tanto, Luis Marín, presidente del Sifup, reveló que “Charles no sabía que no estamos en la mesa de programación del fútbol” y aseguró que no hay ningún tipo de problema con el volante.

Por su parte, el capitán de U. de Chile respaldó a su compañero tras sus dichos. “Conozco a Charles hace muchísimo, son muchos años compartiendo camarín. Y si lo dice Charles, es ley. Así lo tomo yo“, dijo Marcelo Díaz.

Marcelo Díaz: “Charles Aránguiz dijo lo que muchos pensábamos en U. de Chile

“Lo que ha dicho es lo que muchos pensábamos. Había una cierta distancia. Ahí se genera una conversación con el Sifup, que llegamos a buenos términos. Se da la ocasión para hablar y de buena forma, y manifestar lo que uno siente y lo que ellos sienten también”, sumó Marcelo Díaz.

“Tal vez tenemos diferencias, pero la conversación que tuvimos fue muy buena. Le agradecí a Luis haber venido, nos comprometimos a trabajar juntos, porque lo único que queremos es que el fútbol chileno crezca y siga avanzando. Estar divididos no es lo correcto”, cerró.

Así va U. de Chile en la tabla de posiciones del fútbol chileno