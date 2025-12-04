Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
U. de Chile

Marcelo Díaz sale a defender a Charles Aránguiz en U. de Chile: “Dijo lo que pensamos”

A Marcelo Díaz le preguntaron sobre las declaraciones de Charles Aránguiz y la reunión con el Sifup en U. de Chile.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Marcelo Díaz respaldó a Charles Aránguiz en U. de Chile
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTMarcelo Díaz respaldó a Charles Aránguiz en U. de Chile

Marcelo Díaz se refirió a las declaraciones de Charles Aránguiz contra la ANFP y al Sifup, lo que motivó una visita del sindicato al Centro Deportivo Azul para hablar con ambos futbolistas de U. de Chile.

“Este año me he sentido pasado a llevar con este club. No tengo ganas de verle la cara a gente de la dirigencia ni del Sifup“, dijo el Príncipe, motivado por el poco “apoyo” recibido en las programaciones de la Liga de Primera durante la campaña internacional de 2025.

En tanto, Luis Marín, presidente del Sifup, reveló que “Charles no sabía que no estamos en la mesa de programación del fútbol” y aseguró que no hay ningún tipo de problema con el volante.

Por su parte, el capitán de U. de Chile respaldó a su compañero tras sus dichos. “Conozco a Charles hace muchísimo, son muchos años compartiendo camarín. Y si lo dice Charles, es ley. Así lo tomo yo“, dijo Marcelo Díaz.

Marcelo Díaz habló en conferencia de prensa | Photosport

Marcelo Díaz habló en conferencia de prensa | Photosport

Le paran los carros a Charles Aránguiz por sus reclamos: “Hay que hacer autocrítica también”

ver también

Le paran los carros a Charles Aránguiz por sus reclamos: “Hay que hacer autocrítica también”

Marcelo Díaz: “Charles Aránguiz dijo lo que muchos pensábamos en U. de Chile

Lo que ha dicho es lo que muchos pensábamos. Había una cierta distancia. Ahí se genera una conversación con el Sifup, que llegamos a buenos términos. Se da la ocasión para hablar y de buena forma, y manifestar lo que uno siente y lo que ellos sienten también”, sumó Marcelo Díaz.

Publicidad

“Tal vez tenemos diferencias, pero la conversación que tuvimos fue muy buena. Le agradecí a Luis haber venido, nos comprometimos a trabajar juntos, porque lo único que queremos es que el fútbol chileno crezca y siga avanzando. Estar divididos no es lo correcto”, cerró.

Así va U. de Chile en la tabla de posiciones del fútbol chileno

Lee también
El gran objetivo de Marcelo Díaz con Universidad de Chile en 2026: “Quiero ser campeón”
U de Chile

El gran objetivo de Marcelo Díaz con Universidad de Chile en 2026: “Quiero ser campeón”

DT de Coquimbo revela lista de jugadores de la U que felicitaron al campeón
U de Chile

DT de Coquimbo revela lista de jugadores de la U que felicitaron al campeón

Los tres episodios que marcaron la salida de Álvarez de la U
U de Chile

Los tres episodios que marcaron la salida de Álvarez de la U

El jugador que no fue renovado y queda sin club para el 2026
Campeonato Nacional

El jugador que no fue renovado y queda sin club para el 2026

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo