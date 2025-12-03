Charles Aránguiz sorprendió a todos con sus declaraciones contra la ANFP y el Sifup. Tras el empate de U. de Chile en la penúltima fecha del torneo, al Príncipe le preguntaron sobre la gala del fútbol chileno, donde está nominado entre los mejores del año, y su respuesta fue durísima.

“Defiendo un club y este año me he sentido pasado a llevar con este club. No tengo ganas de verle la cara a gente de la dirigencia (ANFP) ni del Sifup. Me he sentido pasado a llevar”, dijo a TNT Sports.

Más tarde, en zona mixta, declaró: “Llevaba pocos meses el año pasado para ver lo que pasaba en el fútbol chileno, el poco apoyo que le dan a los equipos. Este año tocó competir internacionalmente y no sentí que hubo apoyo a los equipos chilenos por parte de la dirigencia de la ANFP y del Sifup“.

Sus dichos se reprodujeron rápidamente y llevaron a que el Sifup tomara una importante decisión. Según el periodista Francisco Caneo, representantes del Sifup acudieron este miércoles al Centro Deportivo Azul para conversar con Charles Aránguiz sobre sus descargos públicos.

Charles Aránguiz habló y el Sifup reaccionó | Photosport

El descargo de Charles Aránguiz en U. de Chile

Charles Aránguiz explicó que su molestia con la ANFP y el Sifup tiene que ver con el “apoyo” que no le dieron a U. de Chile en el año, asegurando que “nosotros representamos al fútbol chileno, tocó jugar una llave difícil en semifinales y a los tres días fuimos a una cancha sintética al mediodía, mientras que Lanús no jugó. Después de nuevo a las 12 en Talcahuano. Lanús jugó un clásico un lunes a las 8 de la noche”.

“Es apoyo. No necesitamos ayuda, es un poco de apoyo“, señaló, cerrando con que la ANFP “podría tomar decisiones mejores, no solo Pablo Milad. A lo mejor puede escuchar. Tienen que tomar mejores decisiones deportivamente“.