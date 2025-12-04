Marcelo Díaz pone fecha a la construcción del estadio de la U: “En nuestro centenario…”

Marcelo Díaz sacó la voz en Universidad de Chile y abordó el presente del club. El capitán del Romántico Viajero recalcó que están obligados a ganarle a Iquique para seguir soñando con la Copa Libertadores.

Además el Bicampeón de América enfatizó que se debe poner como objetivo en el corto plazo volver a ganar el campeonato local. Lo que ya son nueve años de sequía y que está temporada se escapó ante Coquimbo Unido.

“La U no puede bajarse nunca de este lugar de exigencia. Si me pongo como condición el próximo año tenemos que ser campeón. Quiero ser campeón, lo merecemos y lo necesitamos”, marcó Díaz en conferencia de prensa en el CDA.

El sueño de Marcelo Díaz: la construcción del estadio de la U

Pero “Carepato” además rayó la cancha para lo que será el centenario de Universidad de Chile y que se pone como fecha en 2027. Por lo mismo, recalcó que se debe pensar en grande.

“A mi me preocupa lo mejor para el club. Estamos bien. Estamos muy bien y vamos a seguir creciendo. Puedo irme el día de mañana, seguramente va a llegar otro jugador. Pero la intención es que sigamos avanzando”, recalcó el referente.

Pero su gran anhelo llamó la atención con un recado hacia la dirigencia de Azul Azul con la petición que han exigido los hinchas por muchos años. Es que hizo énfasis en que se debe construir el estadio propio y la fecha ideal son los 100 años de la U.

“Quiero coronarlo con nuestro centenario, poniendo la primera piedra para nuestro estadio. Trabajaré como hincha para que ocurra eso. Ese tiene que ser el mejor año de nuestras vidas”, sentenció.

