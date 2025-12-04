El gran objetivo de Marcelo Díaz con Universidad de Chile en 2026: “Quiero ser campeón”

Universidad de Chile tiene como gran objetivo meterse en la Copa Libertadores 2026. Para ello, los azules deben vencer a Deportes Iquique y esperar que O’Higgins no sume ante Everton.

Tema no menor, pero que en la interna de la U asumen como complicada. Así lo reflejó el máximo referente que tiene el plantel como Marcelo Díaz y que quiere un triunfo para cerrar de la mejor forma está campaña.

ver también A lo Nicolás Córdova: el día que el técnico que busca la U se hizo viral en el mundo con las métricas

“Hemos dejado escapar muchísimos puntos. Enfrentaremos a un equipo necesitado y que lucha por escapar del descenso. Nosotros vamos a ir a Iquique a ganar, necesitamos cerrar el año con una victoria. No dependemos de nosotros. Lo que sí nos corresponde es ganar y jugar muy serios”, recalcó en conferencia este jueves.

El gran objetivo de la U en 2026

A su vez “Care pato” puntualizó que no ha sido un fracaso este 2025. Pero no le escapó al mea culpa por lo ocurrido en el torneo local y que los alejó del título.

Marcelo Díaz recalcó que en 2026, la U está obligado a ser campeón de la Liga de Primera

“Siempre está latente la palabra “fracaso”. No se fracasa, no se consiguieron los resultados. Aspiramos a ser campeones, pero no lo fuimos. No nos alcanzó. Equivocamos el foco en algún momento”, lamentó el Bicampeón de América.

Publicidad

Publicidad

Pero tras ello, Marcelo Díaz mira más allá del horizonte y ya puso el primer gran objetivo que tendrá el 2026. Lo que tiene absoluta relación con el torneo local, el que no levantan hace nueve años.

ver también “Fue egoísta”: Vero Bianchi lapidaria con los dichos de Gustavo Álvarez y su inminente salida de la U

“La U no puede bajarse nunca de este lugar de exigencia. Si me pongo como condición el próximo año tenemos que ser campeón. Quiero ser campeón, lo merecemos y lo necesitamos”, sentenció.