El gran objetivo de Marcelo Díaz con Universidad de Chile en 2026: “Quiero ser campeón”

Universidad de Chile tiene como gran objetivo meterse en la Copa Libertadores 2026. Para ello, los azules deben vencer a Deportes Iquique y esperar que O’Higgins no sume ante Everton.
Tema no menor, pero que en la interna de la U asumen como complicada. Así lo reflejó el máximo referente que tiene el plantel como Marcelo Díaz y que quiere un triunfo para cerrar de la mejor forma está campaña.
“Hemos dejado escapar muchísimos puntos. Enfrentaremos a un equipo necesitado y que lucha por escapar del descenso. Nosotros vamos a ir a Iquique a ganar, necesitamos cerrar el año con una victoria. No dependemos de nosotros. Lo que sí nos corresponde es ganar y jugar muy serios”, recalcó en conferencia este jueves.
El gran objetivo de la U en 2026
A su vez “Care pato” puntualizó que no ha sido un fracaso este 2025. Pero no le escapó al mea culpa por lo ocurrido en el torneo local y que los alejó del título.
Marcelo Díaz recalcó que en 2026, la U está obligado a ser campeón de la Liga de Primera
“Siempre está latente la palabra “fracaso”. No se fracasa, no se consiguieron los resultados. Aspiramos a ser campeones, pero no lo fuimos. No nos alcanzó. Equivocamos el foco en algún momento”, lamentó el Bicampeón de América.
Pero tras ello, Marcelo Díaz mira más allá del horizonte y ya puso el primer gran objetivo que tendrá el 2026. Lo que tiene absoluta relación con el torneo local, el que no levantan hace nueve años.
“La U no puede bajarse nunca de este lugar de exigencia. Si me pongo como condición el próximo año tenemos que ser campeón. Quiero ser campeón, lo merecemos y lo necesitamos”, sentenció.