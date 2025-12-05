Se viene el todo o nada en la Primera B. Ahí, Cobreloa definirá al segundo ascendido en la categoría cuando reciba a Deportes Concepción, este domingo en el Zorros del Desierto.

Los loínos rescataron un empate 1-1 en la ida jugada en el sur, por lo que apuestan todas sus fichas para celebrar el regreso a la Liga de Primera ante su gente. Por eso, no están para sorpresas y entrenan con todo.

Así lo dejó en claro Iván Ledezma, el héroe naranjas que con un golazo de otro partido le dio el empate al elenco de César Bravo en Concepción. El Titi no se guardó nada y reconoció que trabajan en su arma secreta en caso de no ganar en los 90′.

Cobreloa se prepara para todas las definiciones

Iván Ledezma, volante de Cobreloa y el gran salvador en el duelo de ida ante el Conce, avisó que el equipo trabaja en un plan B y hasta un plan C en caso de no poder doblegar a su rival en los 90 minutos.

“Sí hemos practicado los penales. Lo hemos hecho en toda esta liguilla, no dejamos nada al azar“, confesó el jugador loíno, en diálogo con el programa No es Para Tanto, de TNT Sports.

Y claro, los naranjas superaron la fase de cuartos de final vía penales ante Santiago Wanderers, por lo que preparan cada detalle para el duro encuentro ante Deportes Concepción.

“Hemos trabajado en la recuperación física de jugadores que tuvieron muchos minutos. Trabajaremos balones detenidos y detalles, sería de la forma más linda subir a Primera con un club como Cobreloa”, cerró.

